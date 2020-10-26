بعد إلغاء آبل بيع أى شواحن جديدة.. أفضل شواحن لهواتف آيفون

مع إطلاق آبل لهواتفها الجديدة هواتف آيفون 12 منذ أسابيع قليلة، فاجئت الشركة العملاقة مستخدميها حول العالم بأنها لن تصدر شواحن لهواتف آيفون 12 وذلك لتقليل النفايات الإلكترونية والحفاظ على البيئة ، كما أنها لن تصدر أى شاحن جديد للهواتف القديمة وأن على المستخدمين القدامى استعمال شواحنهم السابقة، وسيكون على مستخدمى الهواتف الجديدة شراء كابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C ، ، وهو الوحيد الذى سيحل محل الشواحن القديمة والجديدة .





شراء كابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C الجديد 2- استعمال الشاحن القديم بقدرة 5 واط 3- احتمالية تعرض الكابل للتلف بسهولة 4- ضعف قدرة شحن هواتف آيفون القديمة بسعة 5 واط والرغبة فى الترقية إلى شاحن بسعة أكبر. وبحسب موقع Macworld فإن قرار آبل أصبح يشكل عبئا على مستخدمى هواتف آيفون السابقين والجدد على حد سواء ، حيث سيواجهونه عدة مشكلات أبرزها 1-





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وفقا للموقع فإن هناك عدد من الشواحن البديلة التى ستكون أفض من الخيارات التى قامت شركة آبل بإتاحتها بعد إلغائها لجميع الشواحن للحفاظ على البيئة،





1- الشاحن السريع Anker Nano





ويعد الشاحن من إنتاج شركة Anker أنكر الصينية، ويعمل بقدرة شحن 20 واط، حيث يعد الشاحن نسخة محدثة من شاحن الشركة السابق PowerPort III Nano الذى كان يعمل بقدرة 18 واط فقط، ويستطيع أن يشحن هواتف آيفون 12 ا بالإضافة إلى جهاز آيباد iPad Air حيث يحل محل كابل Lightning بمنفذ USB-C ، و يبلغ الشاحن حوالى 20 دولار أمريكى أى ما يعادل 314 جنيه مصرى.





2- شاحن Anker PowerPort Atom III, 60W USB-C PD





ويعتبر شاحن Anker PowerPort فضل من شاحن Anker Nano رغم أنهما من نفس الشركة إلا أن شاحن Anker PowerPort يتفوق بقدرته التى تصل ل 60 واط، ويبلغ سعره ضعف الشاحن السابق أى 40 دولار وهو ما يعادل 627 جنيه مصرى.





3- شاحن آبل 20w USB-C





شاحن آبل السلكى بسعة 20 واط، وقامت آبل بتخفيض سعره كما هو بقيمة 19 دولار أى ما يعادل حوالى 298 جنيه مصرى، بعد ان كان سعره 29 دولار، وذلك فقط بعد أيام قليلة من إطلاق هواتف آيفون 12 ، التى تم الإعلان عنها رسميا يوم الثلاثاء الماضى 13 أكتوبر.







