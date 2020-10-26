AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد إلغاء آبل بيع أى شواحن جديدة.. أفضل شواحن لهواتف آيفون

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
أفضل شواحن لهواتف
أفضل شواحن لهواتف آيفون
Advertisements
ندى على
مع إطلاق آبل لهواتفها الجديدة هواتف آيفون 12 منذ أسابيع قليلة، فاجئت الشركة العملاقة مستخدميها حول العالم بأنها لن تصدر شواحن لهواتف آيفون 12 وذلك لتقليل النفايات الإلكترونية والحفاظ على البيئة ، كما أنها لن تصدر أى شاحن جديد للهواتف القديمة وأن على المستخدمين القدامى استعمال شواحنهم السابقة، وسيكون على مستخدمى الهواتف الجديدة شراء كابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C ، ، وهو الوحيد الذى سيحل محل الشواحن القديمة والجديدة . 

وبحسب موقع Macworld فإن قرار آبل أصبح يشكل عبئا على مستخدمى هواتف آيفون السابقين والجدد على حد سواء ، حيث سيواجهونه عدة مشكلات أبرزها 1-  شراء كابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C الجديد 2- استعمال الشاحن القديم بقدرة 5 واط 3- احتمالية تعرض الكابل للتلف بسهولة 4- ضعف قدرة شحن هواتف آيفون القديمة بسعة 5 واط والرغبة فى الترقية إلى شاحن بسعة أكبر. 


وفقا للموقع فإن هناك عدد من الشواحن البديلة التى ستكون أفض من الخيارات التى قامت شركة آبل بإتاحتها بعد إلغائها لجميع الشواحن للحفاظ على البيئة، 

1- الشاحن السريع Anker Nano 

ويعد الشاحن من إنتاج  شركة Anker أنكر الصينية، ويعمل بقدرة شحن 20 واط، حيث يعد الشاحن نسخة محدثة من شاحن الشركة السابق  PowerPort III Nano الذى كان يعمل بقدرة 18 واط فقط، ويستطيع أن يشحن هواتف آيفون 12 ا بالإضافة إلى جهاز آيباد iPad Air حيث يحل محل كابل Lightning بمنفذ USB-C ، ويبلغ الشاحن حوالى 20 دولار أمريكى أى ما يعادل 314 جنيه مصرى.  

2- شاحن Anker PowerPort Atom III, 60W USB-C PD 

ويعتبر شاحن Anker PowerPort فضل من شاحن Anker Nano رغم أنهما من نفس الشركة إلا أن شاحن Anker PowerPort يتفوق بقدرته التى تصل ل 60 واط، ويبلغ سعره ضعف الشاحن السابق أى 40 دولار وهو ما يعادل 627 جنيه مصرى. 

3- شاحن آبل  20w USB-C 

شاحن آبل السلكى بسعة 20 واط، وقامت آبل بتخفيض سعره كما هو بقيمة 19 دولار أى ما يعادل حوالى 298 جنيه مصرى، بعد ان كان سعره 29 دولار، وذلك فقط بعد أيام قليلة من إطلاق هواتف آيفون 12 ، التى تم الإعلان عنها رسميا يوم الثلاثاء الماضى 13 أكتوبر. 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقدرات شحن خارقة.. أفضل 3 شواحن في 2020

قبل إطلاقها.. تعرف على أبرز عيوب هواتف iPhone 12

6 هواتف تدعمها في 2020.. تعرف على مزايا وعيوب تقنية الشحن اللاسلكي Wireless charging

للمرة الثانية.. آبل تخفض أسعار سماعات EarPods وتوقعات بتخفيضات أخرى

تخفيضات هائلة على هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 12.. تفاصيل

البيئة ليست السبب الوحيد .. تعرف على سر إلغاء آبل للشواحن في هواتفها بعد إطلاق آيفون 12

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يستنكر تصريحات رئيس فرنسا عن النبي | شاهد

جرأة لافتة.. 100 صورة للنجوم في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

خبير مناعة يضع موعدا لوصول الموجة الثانية من كورونا إلى مصر

بالأخضر الجريء.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها بمهرجان الجونة

طارق يحيى رئيسا للجان الفنية لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك

ظهور يخطف الانظار لـ زوجة أحمد السقا في ثالث أيام مهرجان الجونة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور

طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.. بخطوات بسيطة