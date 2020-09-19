شاهد.. تحفة آبل الجديدة شاحن لاسلكي لـ هواتف آيفون 12

iPhone 12 ، والآن، ظهر مقطع فيديو لنموذج أولى من شاحن آبل المزعوم، ليؤكد صحة الشائعات السابقة. أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة آبل Apple ، ستحضر شاحنا لاسلكيا مغناطيسيا مع سلسلة آيفون 12، والآن، ظهر مقطع فيديو لنموذج أولى من شاحن آبل المزعوم، ليؤكد صحة الشائعات السابقة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يظهر مقطع الفيديو المنشور على موقع " تويتر "، الشاحن بسمك نحيف جدا مع شكل دائري وفتحة محدبة صغيرة في الجزء العلوي كلهم باللون الأبيض، يغلف الشاحن بغلاف معدني بينما يتميز جانبها السفلي بهيكل 9 دبابيس.





ووفقًا للشائعات السابقة، ستظهر سلسلة iPhone 12 لأول مرة بهيكل مغناطيسي دائري على ظهرها، والذي سينسحب على حصيرة الشحن الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك ، سيدعم معيار Qi مما يجعله متوافقًا مع معظم الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تدعم البروتوكول.





الجدير بالذكر أن شركة آبل أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن أربع منتجات جديدة من خلال حدث بثته عبر الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وهى كالتالي iPad Air 4 وApple Watch 6 و Apple Watch SE، بالإضافة إلى حزمة اشتراك جديدة لتطبيقات آبل تسمى Apple One.





وبعد حدث الإطلاق، أشارت بعض النتوءات إلى أن آبل قد تحدث تغييرا جذريا في سلسلة آيفون 12، من بينها قارئ بصمة الأصبع على الإطار الجانبي، ومعدل تحديث للشاشة بسرعة 60 هرتزا، ومعالج A14 Bionic، بالإضافة إلى عدم وجود شاحن سلكيا داخل الصندوق.