شاهد.. تحفة آبل الجديدة شاحن لاسلكي لـ هواتف آيفون 12

الجدير بالذكر أن شركة آبل أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن أربع منتجات جديدة من خلال حدث بثته عبر الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وهى كالتالي iPad Air 4 وApple Watch 6 و Apple Watch SE، بالإضافة إلى حزمة اشتراك جديدة لتطبيقات آبل تسمى Apple One.

وبعد حدث الإطلاق، أشارت بعض النتوءات إلى أن آبل قد تحدث تغييرا جذريا في سلسلة آيفون 12، من بينها قارئ بصمة الأصبع على الإطار الجانبي، ومعدل تحديث للشاشة بسرعة 60 هرتزا، ومعالج A14 Bionic، بالإضافة إلى عدم وجود شاحن سلكيا داخل الصندوق.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C