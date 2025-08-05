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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح.. استمرار رفع درجة الاستعداد طوال فترة الانتخابات

مدير الصحة بمطروح
مدير الصحة بمطروح
ايمن محمود

أعلن  الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح   استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات والوحدات   الصحية تزامناً مع انتخابات مجلس الشيوخ.

وأصدر وكيل وزارة الصحة بمطروح أمرا مكتبيا برفع درجة الإستعداد والتاهب القصوى اعتباراً من أمس الاثنين 4 أغسطس استعداداً لإنتخابات مجلس الشيوخ حتى يوم الجمعة 8 اغسطس مع مراعاة  منع الاجازات لمديري المستشفيات والتأكيد على تواجدهم على رأس العمل.

ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بالعلاج.

كما تضمن توفير أكياس الدم ومشتقاتة بكميات كافية والتنسيق مع بنك الدم الاقليمي بمطروح.

وعمل جداول نوبتجيات بالقسام الطوارئ والتأكد على توافر الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والعمال.

وتوفير أسطوانات الاكسجين الطبي الممتلئة في المستشفيات والمستلزمات اللازمة المعامل الأشعة.

بالإضافة إلى تشكيل فرق مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة المستشفيات للمرور على المستشفيات ومتابعة إنتظام العمل بجميع الاقسام والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية والدوائية.


و التأكيد على جاهزية اقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات الجراحية والحضانات والغسيل الكلوى لإستقبال الحالات والطوارئ.

و التأكيد على جاهزية الخدمات المساعدة من المصاعد والمولد الكهربي ومولد الأكسجين - تانك أكسجين للظروف الطارئة.

والتأكيد على الصيانة للأجهزة الطبية ومراجعتها لتفادى أى تعطل مفاجئ ولتوفير الصيانة والاصلاح العاجل والبديل من الأجهزة.

طمل وجه   وكيل وزارة الصحة لأعضاء الطب العلاجي و الدكتور مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بالمرور   الدوري  على المستشفيات.

بالإضافة إلى التأكيد على حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمة العلاجية والطبية الجيدة والإبلاغ الفوري في حال وجود أي معوقات طارئة في تقديم الخدمة الطبية.


والإبلاغ الفوري لأي حوادث أو حالات الاغماء الطوارئ المديرية بالتنسيق مع طوارئ المستشفيات وطبقا للسياسات المتبعة في مثل هذة الأحوال.

و التأكيد على تجهيز غرف عمليات للطوارئ.

و تشكيل فريق التدخل السريع من السادة أطباء الجراحة العامة ، جراحة العظام،  جراحة المخ والأعصاب ،التخدير، العناية المركزة ،وجراحة الوجه والفكين.

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