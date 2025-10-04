قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في باريس

فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعدد من أعضاء الجالية المصرية في باريس يوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك خلال زيارته إلى باريس لترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو المقرر عقدها يوم ٦ أكتوبر.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على لقاء الجالية المصرية فى إطار اهتمام وزارة الخارجية بإيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الكاملة والاهتمام اللازم وتقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجالية المصرية وربطهم بوطنهم، مرحبًا بدور الجالية المصرية في فرنسا في تعزيز أواصر العلاقات بين مصر وفرنسا.
  
أطلع وزير الخارجية أبناء الجالية المصرية في فرنسا على الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج لتحسين جودة المعاملات القنصلية، مستعرضاً المبادرات المختلفة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة الأخيرة لخدمة المصريين في الخارج.

كما استعرض الوزير عبد العاطى نتائج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذى عقد في القاهرة فى أغسطس ٢٠٢٥ والمبادرات التي تم إطلاقها خلال أعماله، مشيراً إلى أهمية مواصلة أبناء الجالية المصرية في كافة أنحاء العالم المشاركة  في نسخ المؤتمر المختلفة بما في ذلك النسخة السابعة لعام ٢٠٢٦. وشدد وزير الخارجية على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة إعلاءً لقيم المواطنة وممارسة لحقوقهم الدستورية.

كما استعرض التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة وما تبذله الدولة المصرية من جهود لحماية أمنها القومي والحفاظ على أمنها واستقرارها، منوهاً بأهمية تكاتف كافة جهود أبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها، ودعم الاقتصاد المصري.

ودار نقاش تفاعلى مع أبناء الجالية، تم خلاله الاستماع إلى آرائهم بشأن سبل تلبية احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات القنصلية في الخارج، وحرص أبناء الجالية على الإشادة بحكمة فخامة السيد رئيس الجمهورية فى الحفاظ على امن واستقرار الوطن وسط التحديات الإقليمية غير المسبوقة التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما ثمن الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع المبادرات والمقترحات التى يطرحها أبناء الجالية فى فرنسا للمساهمة فى تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج ورقمنة هذه الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة.

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

جامعة سوهاج

10 آلاف طالب بجامعة سوهاج يحتفلون بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

انتخابات مجلس النواب

صحة المنيا: 6 مستسفيات لاستقبال مرشحي مجلس النواب لإجراء الكشف الطبي

جانب من الفعاليات

رئيس جامعة بنها : برنامج متكامل لرعاية الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

