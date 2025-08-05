المشهد مشرف.. المصريون يقفون أمام لجان الشيوخ في الساعات الأولى من اليوم الثاني

عرضت قناة “إكسترا نيوز” صورة مشرفة لتواجد المصريين أمام اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وبدأت اللجان الفرعية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية صباح اليوم، الثلاثاء، في الساعة التاسعة صباحا، فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي لاستقبال المصريين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقدّم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المُرشحين على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، و241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر

وعقد القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، 3 مؤتمرات فى اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ، مع رؤساء اللجان العامة فى المحافظات للوقف على سير العملية الانتخابية حتى غلق اللجان فى التاسعة مساءً.

وأعلن بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت مجموعة من الشكاوى وهى: بعض الشكاوى المتعلقة بالكثافات وتم التواصل مع رؤساء اللجان لتيسير الأمور بسهولة ويسر، وإصابة الموظفة عبير علي إبراهيم في إدفو بعد سقوط مروحة عليها، وانقطاع تيار كهربائي في أكثر من لجنة، وتم حل الأمر وتوفير مصدر بديل، وإشاعة بشأن الحبر الفسفوري، لأنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، بل يتم فقط في الاستفتاء والرئاسة، والالتزام بقرار الإدارة من 9 صباحا إلى 9 مساء، ومتابعة إغلاق جميع اللجان.