سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وذلك في ظل توازن العرض والطلب بالسوق المحلية، خاصة على العملات الخليجية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.23 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.18 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

13.18 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

13.22 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي cib

13.20 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي التجاري

12.90 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

13.16 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

13.17 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.



وتشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية، مع توقعات بتحركات طفيفة وفقًا للطلب الموسمي والتغيرات العالمية.