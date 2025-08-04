بالصور | خطوبة المطرب محمد رشاد : يا أجمل هدية من ربنا

أعلن المطرب محمد رشاد عن خطوبته رسميًا، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خطوبة محمد رشاد



ونشر محمد رشاد صور تجمعه بخطيبته، وعلّق عليها بكلمات رومانسية قال فيها:"يا أجمل هدية من ربنا، بحبك، وحياتي كلها أحلوت بوجودك. يا نور عيوني ونبض قلبي وأيامي كلها فرحتي كملت بيكي الحمد لله على جميع عطاياه."

و بعد إعلان محمد رشاد خطوبته انهالت التعليقات والتهاني من جمهوره ومحبيه، الذين عبّروا عن سعادتهم بالخبر، وتمنوا له حياة مليئة بالحب والاستقرار.



وكان الثنائي مي حلمي ومحمد رشاد انفصلا منذ حوالي 4 أشهر في صمت وبشكل مُفاجي، بعد فترة قصيرة من ظهور «حلمي» في فيديو وتدافع عن «رشاد» بسب خلاف وقع مع إحدى شركات الإنتاج، ويطالبون الفنان بدفع مبالغ طائلة وتحجيم أي نشاط فني، والتي لفتت إلى أنها بعد الظهور في الفيديو تعرضت للانتقادات، واُعتبر تدخلها لم يكن جيدًا لصورتها و«رشاد»