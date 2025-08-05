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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس
سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم .. استقر سعر الدولار اليوم قبل بداية تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس على آخر تحديث في ختام التعاملات المسائية أمس الاثنين، إذ سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 48.63 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

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