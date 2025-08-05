لا تصلح للطهي.. طبيبة تحذر من شراء هذا النوع من البطاطس

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من شراء ما يُعرف بـ"بطاطس المزرعة"، والتي تُباع بأسعار منخفضة نسبيًا في الأسواق، رغم أنها مخصصة للزراعة فقط.

وأوضحت نوح أن هذه البطاطس في الأصل هي بطاطس التقاوي، والتي يتم تخزينها في درجات حرارة منخفضة بهدف إعادة زراعتها، وتحتوي على نتوءات أو "زريعة" تمثل بداية إنتاج البطاطس الجديدة، أي أن فائدتها تكمن فيما ستنتجه لاحقًا، وليس في أكلها.

وأضافت أن هذا النوع من البطاطس:

يحتوي على تركيز سكريات عالٍ بسبب التخزين، مما يجعله مسكّر الطعم عند القلي ويفتقر للتماسك، ويكون طري القوام

لا يمكن معالجته بالملح أو تحسين طعمه بأي وسيلة.

كما أكدت أن بيع هذه البطاطس للاستهلاك البشري يُعد استغلالًا غير أخلاقي من بعض التجار، موضحة أنها ليست خطيرة لكنها بلا قيمة غذائية حقيقية، مقارنةً ببطاطس الأكل المعروفة.

وعن البطاطس المشققة، أشارت نوح إلى أن السبب غالبًا ما يكون:

إصابة فيروسيّة مثل فيروس الدرنات المغزلية أو فيروس التقزم الأصفر

زيادة الأسمدة أو زراعة البطاطس في تربة غير مجهزة

أو نتيجة سوء الحصاد في أجواء باردة تؤدي إلى تشققات وضعف قشرتها

وأكدت أن هذه الشقوق تشكل بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم والبكتيريا، مما يجعلها غير صالحة للأكل بشكل مباشر، وفي حال الاضطرار لاستخدامها، يجب إزالة الأجزاء المتشققة تمامًا وغسل الباقي جيدًا قبل الطهي.