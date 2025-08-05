عودة الجدل حول إيمان الطوخي.. وأغنية النظرة الأولى تتصدر المشهد

عادت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي لتتصدر حديث السوشيال ميديا من جديد، بعد تداول واسع لمقاطع من أغنيتها الشهيرة "أنا من النظرة الأولى"، والتي أثارت الجدل منذ سنوات، وارتبطت في أذهان كثيرين بما تردد عن علاقة حب جمعتها بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

الأغنية التي أدّتها بصوتها الدافئ وكلماتها الرومانسية العميقة، تم تفسيرها من قبل الجمهور مؤخرًا كـ"اعتراف غير مباشر" بمشاعر خاصة تجاه شخصية بعينها، خاصة مع عودة الحديث عن قصة الحب الغامضة التي أحاطت بها خلال فترة التسعينيات.

ويقول مطلع الأغنية:

"أنا أنا من النظرة الأولي لاقتني بحبك مشغولة وانا قبلك ماعشقتش حد

كلمات أثارت تساؤلات جديدة، خصوصًا أن الطوخي اختفت فجأة عن الأضواء واعتزلت الفن في قمة شهرتها، دون تفسير واضح، مما زاد من الغموض حول حياتها الخاصة.

ورغم أن إيمان الطوخي لم تؤكد يومًا هذه العلاقة، فإن السوشيال ميديا أعادت القصة إلى الواجهة، وسط تساؤلات.

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