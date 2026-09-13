أحمد فتوح ينتظر العودة لمركزه فى الزمالك.. ويحدد سبب تراجع مستواه

كشفت الإعلامية دينا سليم، أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يشعر بحالة من عدم الارتياح خلال الفترة الأخيرة، بسبب مشاركته في مركز يختلف عن مركزه الأساسي فى وسط الملعب، وهو ما يرى اللاعب أنه أثر على مستواه الفني مع الفريق.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن فتوح يري أن مركزه الأساسي هو الجبهة اليسرى، التي يجيد خلالها تقديم أفضل مستوياته، خاصة في ظل قدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل متوازن.

واختتمت أن اللاعب يعتقد أن الاستمرار في اللعب بمركزه الجديد ساهم في تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة، في الوقت الذي يترقب فيه فتوح العودة للمشاركة كظهير أيسر واستعادة مستواه المعهود مع الزمالك.

كونيا سبور يكشف موقفه من أحمد فتوح

كشف علي كامجوز، مدير فرع كرة القدم بنادي كونيا سبور التركي، موقف النادي من التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، كما تحدث عن مصطفى محمد ومحمد صلاح وتأثيرهما على كرة القدم التركية.

وقال كامجوز، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»: «التعاقد مع مصطفى محمد، نحن نرى كثيرًا أن مصطفى محمد ذو كفاءة عالية ويتمتع بلعب احترافي ونرى أنه لاعب جيد جدًا، وهو معنا نرى أنه يلعب بطريقة سليمة وهو عامل مكمل للفريق».

وأشاد مسؤول كونيا سبور بإمكانيات مصطفى محمد، مؤكدًا أن المهاجم المصري يمثل إضافة للفريق، وأن النادي يرى أنه يمتلك الكفاءة والاحترافية المطلوبة.

وتطرق علي كامجوز إلى الأنباء التي ترددت بشأن دخول كونيا سبور في مفاوضات مع أحمد فتوح، مؤكدًا أن النادي لم يقدم أي عرض رسمي للاعب.

وقال: «ترددت أحاديث أن كونيا سبور تفاوض مع أحمد فتوح، تم غلق هذا الأمر تمامًا ولم نعرض عليه أي اتفاق أبدًا».

وبذلك نفى مسؤول النادي التركي وجود مفاوضات رسمية مع أحمد فتوح، مؤكدًا إغلاق هذا الملف وعدم تقديم أي اتفاق للاعب.