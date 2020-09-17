6 مزايا خفية.. آبل تكشف عن تغييرات جديدة فى سلسلة iPhone 12

لسبب ما لم تعلن شركة آبل الأمريكية، عن سلسلة هواتف iPhone 12 في الحدث الذي أقامته يوم أمس، وعلى الرغم من أن جميع عشاق آبل حول العالم، كانوا في إنتظار الإعلان عن التشكيلة الجديدة من أجهزتهم المفضلة، إلا أن الوضع الآن يشير إلى أننا سنرى سلسلة الهواتف المرتقبة من عملاقة التقنية في أكتوبر.





وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، أعلنت آبل أمس الثلاثاء، عن أربعة أجهزة رئيسية من خلال حدث بثته عبر الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وهى كالتالي iPad Air 4 وApple Watch 6 و Apple Watch SE، بالإضافة إلى حزمة اشتراك جديدة لتطبيقات آبل تسمى Apple One.





ومن خلال المنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها في حدث سبتمبر يوم أمس، تخبرنا بعض التفاصيل عن سلسلة iPhone 12 القادمة، والتي ستجلب الكثير من الميزات الجديدة وبعض التغييرات المثيرة للاهتمام في الأجهزة والتي يمكن أن تقدم لنا بعض المؤشرات.





وفيما يلي نستعرض لك قائمة مكونة من 6 تنبؤات حول iPhone 12 بناء على ما تعلمناه عن أجهزة آيباد الجديدة وساعات آبل والاشتراك الجديد الخدمات:





1. قارئ بصمة الأصبع على الإطار الجانبي:





يعد iPad Air 4، الجديد أولى المنتجات التى تم الإعلان عنها أمس، والذي يحتوي على زر Touch ID، مثبت على الجانب بدلا من زر المقدمة كما هو الحال في أجهزة آيفون القديمة والأجهزة اللوحية ، أو ميزة Face ID، فب الأجهزة الأخيرة.





ومن المتوقع أن يحتوي جهاز iPhone 12 على مستشعر بصمة جانبي، فالهاتف سيحتوي على أزرار على الجانب، لذلك لن يمثل تغييرا كبيرا في التصميم والتبديل من Face ID، إلى Touch ID، ويستخدم عدد قليل من هواتف أندرويد ماسحات ضوئية مثبتة على الجانب بما في ذلك Moto G 5G Plus و Honor 20 ، وهي طريقة مريحة للغاية لتشغيل هاتفك





2. معدل تحديث للشاشة 60 هرتزا:





أشارت بعض التوقعات إلى أن هاتف iPhone 12 ، سيأتي بمعدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز، وهي خطوة كبيرة مقارنة بأجهزة آيفون السابقة التي تمسكت بمعدل التحديث 60 هرتز الذي معدل التحديث القياسي للهواتف لسنوات.





وقد استخدمت شركة آبل معدلات تحديث عالية مع أجهزة iPad Pro، التي تستخدم التحديث المتغير مع تغيير المعدل تلقائيا اعتمادا على طريقة استخدام الجهاز اللوحي، وأشارت بعض التسريبات الأخرى إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية، لم تتمكن من الحصول على معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز ، لذا من المتوقع أن تأتي هواتف آيفون المرتقبة مع معدل تحديث بتردد 60 هرتز.





3. منفذ USB-C:





أشارت بعض التسريبات مؤخرا إلى أن هواتف iPhone 12، ستدعم منفذ USB-C، قياسي بدلًا من منفذ Lightning، الخاص بشركة آبل، وهذا من شأنه أن يسمح للهاتف بتقديم شحن ونقل للبيانات أسرع من أجهزة آيفون السابقة، وكانت الأجيال القليلة الماضية من iPad Pro، تحتوي على منافذ USB-C ، ولكن الآن iPad Air 4 بها منفذ واحد أيضًا.





4. لا يوجد شاحن داخل الصندوق:





إحدى النقاط المثيرة للجدال، والتي تمت مناقشتها في تسريبات وشائعات iPhone 12 هي ما إذا كان سيأتي مع شاحن داخل الصندوق أم لا، حيث سيؤدي التخلي عن ذلك إلى إجبار المستخدمين على شراء شاحن خاص بهم، ولكنه سيقلل من النفايات الإلكترونية، مما سيكون مفيدًا للبيئة، وقد تم التأكيد على أن Apple Watch 6، لن تأتي مع لوحة شحن في الصندوق حيث سيكون عليك شراء لوحة جديدة أو استخدام لوحة قديمة لشحن ساعتك الذكية.





5. شرائح A14 Bionic:





يحتوي آيفون 11 على مجموعة شرائح من نوع A13 Bionic، ومن المحتمل أن يكون لدى iPhone 12 شريحة A14 Bionic، كما يحتوي iPad Air 4، الجديد أيضًا على مجموعة الشرائح هذه، لذلك من المفترض أن تأتي هواتف آيفون المرتقبة على مجموعة الشرائح هذه.





6. المزيد من التطبيقات المثبتة:





تأتي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من آبل مع الكثير من التطبيقات المثبتة عليها، مثل Apple TV، وApple Podcasts على جهازك سواء كنت تريدها أم لا، وقد يزداد هذا الموقف سوءًا مع إطلاق Apple One. ويجمع هذا التطبيق بين خدمتي Apple One و بين Apple News وApple Fitness والمزيد من الخدمات في حزمة اشتراك واحدة كبيرة.