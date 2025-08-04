قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس
"الكل أو لا شيء".. مواقف إسرائيل وحماس تعقد مفاوضات غزة
مسنة بعكاز من المطرية: شاركوا في انتخابات الشيوخ عشان نكون إيد واحدة
أبطال حقيقيون.. إشادة بالملحمة الوطنية لسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية
الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
خلال اليوم الثاني للانتخابات.. إقبال كثيف بلجان 15 مايو
النفط الكويتي يتراجع بأكثر من دولارين إلى 72.47 دولار للبرميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

يبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن مصاريف كليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة بالجامعات الأهلية، حيث يعقدون الكثير من الآمال الآن أن يتم قبولهم بتلك الجامعات، ولكن يريدون معرفة المصروفات الدراسية التي سيدفعونها كل عام دراسي.

وتضم جامعة الإسكندرية الأهلية عددًا من البرامج الدراسية المتميزة في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وتتمثل مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الجامعي 2025-2026 يما يلي:

المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026
كلية الطب والجراحة: 152.300 جنيه.
كلية طب الفم والأسنان: 136.500 جنيه.
كلية الصيدلة: 120.800 جنيه.
برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات: 89.300 جنيه.
برنامج هندسة الكهروميكانيكا: 89.300 جنيه.
برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري: 89.300 جنيه.
برنامج الأمن السيبراني: 63.000 جنيه.
برنامج الأنظمة الذكية: 63.000 جنيه.
برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 63.000 جنيه.

المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026 بـ جامعة المنيا الأهلية 

ناقش مجلس جامعة المنيا الأهلية، أعداد الطلاب المقبولين، والمصروفات الدراسية بمختلف برامج الجامعة للعام الجامعي 2025-2026.

وقرر المجلس مصروفات كلية الطب البشري برنامج الطب التكاملي لهذا العام بقيمة 150 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 95 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه، ومصروفات كلية الهندسة برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية 70 ألف جنيه، ومصروفات كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026 بـ جامعة الزقازيق الأهلية 

كلية الهندسة- برنامج هندسة الميكاترونيات 65،000 جنيه.

كلية الهندسة- برنامج هندسة التشييد وإدارة التشييد  60،000 جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات- برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 65،000 جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات- برنامج نظم معلومات طيران 60،000 جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات- برنامج المعلوماتية الطبية 60،000 جنيه.

كلية التجارة- برنامج المحاسبة 40،000 جنيه.

كلية التجارة- برنامج إدارة الأعمال والتسويق 40،000 جنيه.

كلية الطب البشري- برنامج الطب والجراحة 150،000 جنيه.

كلية طب الأسنان- برنامج طب الأسنان وجراحة الفم والأسنان 120،000 جنيه.

كلية الصيدلة- برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm D) 95،000 جنيه.

كلية التمريض- برنامج التمريض 55،000 جنيه.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150،000 جنيه.

طب الأسنان: 130،000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه.

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه.

الهندسة: 70،000 جنيه.

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه.

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه.

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه.

كلية العلوم: 60،000 جنيه.

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2025

مصاريف كلية الطب 150 ألف جنيه.

مصاريف كلية الأسنان 120 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 115 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة 105 آلاف جنيه.

مصاريف كلية الطب البيطري 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصحية 60 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض 60 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسوب 75 ألف جنيه.

مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية 70 ألف جنيه.

مصروفات جامعة بنها الأهلية

كلية الطب 155 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 75 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيه.

كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه.

كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية للعام الدراسي 2025-2026:

- كلية الطب 155,000 جنيه.

- كلية طب الأسنان 125,000 جنيه.

-كلية الصيدلة 110,000 جنيه.

-كلية العلاج الطبيعي 110,000 جنيه.

-كلية العلوم 60,000 جنيه.

-كلية القانون والإعلام 50,000 جنيه.

-كلية التربية للطفولة المبكرة 30,000 جنيه.  

مصاريف كليات الطب الجامعات الأهلية جامعة الإسكندرية الأهلية جامعة القاهرة الأهلية مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

حسين الشحات

الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن رحيل النجم حسين الشحات

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

توافد كثيف أمام لجان الشيوخ في القاهرة

اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: إقبال واضح من الكبار والنساء والشباب في انتخابات الشيوخ

جانب من الفعاليات

كاتب صحفي: مجلس الشيوخ ضرورة وطنية لصناعة القرار ودعم التنمية

بالصور

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد