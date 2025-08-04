مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

يبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن مصاريف كليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة بالجامعات الأهلية، حيث يعقدون الكثير من الآمال الآن أن يتم قبولهم بتلك الجامعات، ولكن يريدون معرفة المصروفات الدراسية التي سيدفعونها كل عام دراسي.

وتضم جامعة الإسكندرية الأهلية عددًا من البرامج الدراسية المتميزة في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وتتمثل مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الجامعي 2025-2026 يما يلي:

المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026

كلية الطب والجراحة: 152.300 جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 136.500 جنيه.

كلية الصيدلة: 120.800 جنيه.

برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات: 89.300 جنيه.

برنامج هندسة الكهروميكانيكا: 89.300 جنيه.

برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري: 89.300 جنيه.

برنامج الأمن السيبراني: 63.000 جنيه.

برنامج الأنظمة الذكية: 63.000 جنيه.

برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 63.000 جنيه.

المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026 بـ جامعة المنيا الأهلية

ناقش مجلس جامعة المنيا الأهلية، أعداد الطلاب المقبولين، والمصروفات الدراسية بمختلف برامج الجامعة للعام الجامعي 2025-2026.

وقرر المجلس مصروفات كلية الطب البشري برنامج الطب التكاملي لهذا العام بقيمة 150 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 95 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه، ومصروفات كلية الهندسة برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية 70 ألف جنيه، ومصروفات كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026 بـ جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الهندسة- برنامج هندسة الميكاترونيات 65،000 جنيه.

كلية الهندسة- برنامج هندسة التشييد وإدارة التشييد 60،000 جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات- برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 65،000 جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات- برنامج نظم معلومات طيران 60،000 جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات- برنامج المعلوماتية الطبية 60،000 جنيه.

كلية التجارة- برنامج المحاسبة 40،000 جنيه.

كلية التجارة- برنامج إدارة الأعمال والتسويق 40،000 جنيه.

كلية الطب البشري- برنامج الطب والجراحة 150،000 جنيه.

كلية طب الأسنان- برنامج طب الأسنان وجراحة الفم والأسنان 120،000 جنيه.

كلية الصيدلة- برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm D) 95،000 جنيه.

كلية التمريض- برنامج التمريض 55،000 جنيه.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150،000 جنيه.

طب الأسنان: 130،000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه.

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه.

الهندسة: 70،000 جنيه.

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه.

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه.

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه.

كلية العلوم: 60،000 جنيه.

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2025

مصاريف كلية الطب 150 ألف جنيه.

مصاريف كلية الأسنان 120 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 115 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة 105 آلاف جنيه.

مصاريف كلية الطب البيطري 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصحية 60 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض 60 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسوب 75 ألف جنيه.

مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية 70 ألف جنيه.

مصروفات جامعة بنها الأهلية

كلية الطب 155 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 75 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيه.

كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه.

كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية للعام الدراسي 2025-2026:

- كلية الطب 155,000 جنيه.

- كلية طب الأسنان 125,000 جنيه.

-كلية الصيدلة 110,000 جنيه.

-كلية العلاج الطبيعي 110,000 جنيه.

-كلية العلوم 60,000 جنيه.

-كلية القانون والإعلام 50,000 جنيه.

-كلية التربية للطفولة المبكرة 30,000 جنيه.