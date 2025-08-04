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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تعلن عن مسابقة أفضل مشروع تخرج ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلن مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان، عن فتح باب التقدم لمسابقة أفضل مشروع تخرج، والتي تُقام ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار أنشطة قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تهدف المسابقة وفقا لما أوضحته الدكتورة مايسة نبيه مدير المجمع إلى تشجيع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة في مجالات إدارة المياه، الحفاظ على الموارد المائية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، خاصة في مجالات الري والصرف الصحي.

ويتم عقد محاضرة تعريفية حول المسابقة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء 5 أغسطس الساعة 8 مساءً عبر رابط Zoom 
https://cairowaterweek.zoom.us/j/84178852470
Passcode: 620363

ويتم التقديم من خلال الترشيح الأكاديمي حيث يُسمح لكل قسم بترشيح مشروعين كحد أقصى عبر البريد الإلكتروني الرسمي إلى: [email protected].
وتقديم تقرير التخرج: تقديم ملخص باللغة الإنجليزية لا يتجاوز 14 صفحة، التسجيل الإلكتروني: يجب على ممثل الفريق التسجيل عبر منصة مسابقات CWW، وتكون فترة التقديم من 15 يوليو حتى 15 أغسطس.

ويتم التسجيل على منصة مسابقات CWW: https://comp.cairowaterweek.eg/register

كذلك يجب ملئ هذا النموذج بغرض متابعة النتائج مع الباحثين عبر:https://forms.cloud.microsoft/r/AveixFRKM9  

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس حرص الجامعة على دمج البحث العلمي بسوق العمل، وتمكين الطلاب من تقديم حلول عملية لقضايا المياه الملحة في مصر والمنطقة. 
 

مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان جامعة حلوان مسابقة أفضل مشروع تخرج أسبوع القاهرة للمياه قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان

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