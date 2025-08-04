نيافة الأنبا متاؤس يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ

توجه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بأخميم إلى لجنة مدرسة السلاموني الابتدائية القديمة، اليوم، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، ورافق نيافته عدد من الآباء رهبان الدير.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة إيبارشية المنيا، اجتماعهم الدوري بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمنيا (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته بعنوان "طبيعة جسد السيد المسيح" ، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.