قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني.. بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ
الصحة: 30 مليونًا و781 ألف خدمة طبية مجانية خلال 20 يومًا
المشهد مشرف.. المصريون يقفون أمام لجان الشيوخ في الساعات الأولى من اليوم الثاني
الوطنية للانتخابات: وعي المواطنين في انتخابات الشيوخ يعكس تطورا كبيرا في إداركهم للمشاركة الإيجابية
نشرت فيديوهات خادشة.. تعرف على مصير هدير عبد الرازق بعد حجز معارضتها للحكم
بقوة 5.7 درجات.. زلزال قوي يضرب جنوب إيران
اللجان تستقبل الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ 2025
بدء وصول أعضاء الهيئات القضائية استعدادا لبدء التصويت في 8825 لجنة انتخابية
تحرك عاجل لإعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة
قنبلة صوتية .. عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان
تضم عشرات الشاحنات.. انطلاق أول أفواج القافلة الثامنة المصرية لقطاع غزة
"زاد العزة".. قافلة مساعدات مصرية ثامنة تنطلق إلى غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشرت فيديوهات خادشة.. تعرف على مصير هدير عبد الرازق بعد حجز معارضتها للحكم

نشرت فيديوهات خادشة.. تعرف على مصير هدير عبد الرازق بعد حجز معارضتها للحكم
نشرت فيديوهات خادشة.. تعرف على مصير هدير عبد الرازق بعد حجز معارضتها للحكم

جاء قرار محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحجز معارضة التيك توكر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للحكم، ليثير التساؤلات حول مصير التيك توكر الشهيرة، وفي هذا التقرير نوضح مصيرها أمام المحكم، فهناك 3 سيناريوهات تواجهها: 

-تأييد الحكم الصادر ضد هدير عبد الرازق بالحبس سنة.

-تخفيف الحكم الصادر ضدها.

-إلغاء الحكم الصادر ضد المتهمة والقضاء ببراءتها 

من جانبها، نشرت البلوجر هدير عبد الرازق مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، أعلنت فيه مغادرتها البلاد، في خطوة أثارت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

وظهرت هدير في الفيديو وهي تستعد للسفر، بينما أرفقت تعليقًا مؤثرًا قالت فيه:"باي باي يا وجع وقهر السنين من العمر."

قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة.

وأفاد محامي المتهمة، أن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية مستأنف القاهرة الاقتصادية التيك توكر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق فيديوهات خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

محمد رشاد

بالصور | خطوبة المطرب محمد رشاد : يا أجمل هدية من ربنا

جانب من الاجتماع

تسهيل صرف المستحقات المالية للمعلمين عبر مكاتب البريد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مفاجأة.. الدولار يترنّح امام الجنيه ويقلب الموازين الاقتصادية رأسًا على عقب

صورة أرشيفية

تيك توك تحت الحصار.. 16 مليون فيديو محذوف وخطر الإغلاق يهدد مستقبل الإبداع

محافظ أسيوط يتابع غلق اللجان الانتخابية

دون شكاوى.. غلق اللجان في اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

لا تصلح للطهي.. طبيبة تحذر من شراء هذا النوع من البطاطس

البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة

عودة الجدل حول إيمان الطوخي.. وأغنية النظرة الأولى تتصدر المشهد

ايمان الطوخي
ايمان الطوخي
ايمان الطوخي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد