ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المانجة، ولكن البعض لا ينتبة للمخاطر الصحية عند الإفراط فى تناولها.

3 حبات مانجو يوميًا قد يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على الجسم، وذلك حسب كمية السكر، والحالة الصحية للفرد، والنظام الغذائي العام. إليك نظرة مفصلة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فوائد تناول المانجو

غنية بالفيتامينات: المانجو مصدر ممتاز لـفيتامين C وA، مما يعزز المناعة، صحة الجلد، والنظر.

مضادات الأكسدة: تحتوي على مضادات أكسدة مثل بيتا كاروتين التي تقلل من خطر السرطان وأمراض القلب.

تحسين الهضم: المانجو تحتوي على ألياف وإنزيمات هاضمة مثل "أميليز".

ترطيب الجسم: تحتوي على نسبة عالية من الماء، تساعد على الترطيب خاصة في الصيف.

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

مخاطر أو أضرار تناول 3 حبات مانجو يوميًا

ارتفاع السكر والسعرات

تحتوي المانجو على سكر طبيعي فركتوز بنسبة عالية.

حبة مانجو متوسطة تحتوي على حوالي 45-50 جرام سكر و150 سعرة حرارية.

3 حبات = أكثر من 135 جرام سكر و 450+ سعرة حرارية.

إذا كنت مريض سكري أو تحاول فقدان الوزن، فقد يكون هذا مضرًا.

زيادة الوزن: بسبب السعرات العالية، الإفراط فيها قد يؤدي لزيادة الوزن.

مشاكل في الجهاز الهضمي: كثرة الألياف قد تسبب غازات أو إسهال لدى بعض الأشخاص.

ارتفاع احتمالية الحساسية: بعض الناس يعانون من تحسس تجاه قشر أو عصارة المانجو.

كمية معتدلة موصى بها