سر اختفاء شخصية "لولو" الكرتونية من قنوات التلفزيون يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار غياب شخصية "لولو" الكرتونية المحبوبة عن شاشات التلفزيون خلال الفترة الماضية تساؤلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ عدد كبير من الأطفال والأهالي اختفاء البرنامج الذي كان يحظى بشعبية واسعة، خاصة للأطفال.

غضب وتساؤلات على السوشيال ميديا

مع اختفاء شخصية "لولو" من القنوات الفضائية، اشتعلت التعليقات على فيسبوك وتويتر، حيث عبّر الأهالي عن استغرابهم من اختفاء القناة المفضلة لأطفالهم، فيما تساءل البعض عن سبب توقف عرض الأغاني والمحتوى التربوي الذي اعتاد عليه الصغار، ما أدى إلى تداول منشورات تحت عناوين مثل: "فين لولو؟" .

السبب الحقيقي.. تردد جديد

وبحسب مصادر تقنية، فإن السبب الرئيسي لاختفاء القناة ليس إلغاء البرنامج، بل تغيّر تردد تلقناة التي كانت تبث محتوى "لولو". وقد تم الإعلان عن تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات، دون أن يصل الخبر إلى كافة المتابعين، مما تسبب في اختفاء القناة من أجهزة التلفاز التي لم يتم تحديثها.