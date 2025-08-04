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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر من تجاهل علاج ضرسك الملتهب.. خطر صامت يهدد الغدة الدرقية

احذر من تجاهل علاج ضرسك الملتهب.. خطر صامت يهدد الغدة الدرقية وقد يصيبك بأمراض كارثية
احذر من تجاهل علاج ضرسك الملتهب.. خطر صامت يهدد الغدة الدرقية وقد يصيبك بأمراض كارثية
أسماء عبد الحفيظ

هل تعاني من تسوس الأسنان وإلتهاب الضرس؟ وهل تهمل العلاج؟ كثير من الأشخاص يعانون من نفس المشكلة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعرف على الأضرار الصادمة التي يمكن أن تعاني منها نتيجة إهمال إلتهاب صحة الفم والأسنان.

فى هذا السياق أكدت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة أن عدد كبير من الأشخاص يستخفون بآلام الأسنان أو يؤجلون زيارات الطبيب، دون أن يعلموا أن مجرد ضرس ملتهب قد يفتح الباب أمام عدوى خطيرة تهدد الغدة الدرقية، بل وتمتد إلى أعضاء حيوية أخرى في الجسم.

وأوضحت جميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك مخاطر خفية وراء التهابات الضروس، وكيف يمكن أن تتحول من ألم موضعي إلى أزمة صحية شاملة تهدد حياتك.

احذر من تجاهل علاج ضرسك الملتهب.. خطر صامت يهدد الغدة الدرقية وقد يصيبك بأمراض كارثية

ما علاقة ضرسك بالغدة الدرقية؟

وأكدت استشارى الغدة والباطنة، إن الضروس الملتهبة خاصة ضروس العقل أو الضروس الخلفية القريبة من الفك السفلي قد تُطلق بكتيريا نشطة تدخل إلى مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي، وتصل في النهاية إلى الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى التهابها أو اضطراب وظائفها.

وتشير بعض الأبحاث الحديثة إلى أن العدوى المزمنة بالفم تساهم في خلل المناعة، وتُعتبر أحد العوامل التي قد تسرّع الإصابة بـخمول الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.

مضاعفات كارثية لتجاهل الالتهاب

  • خراجات عميقة تحت الفك
  • انتشار العدوى إلى الرقبة أو الحلق أو الصدر
  • تسمم الدم قد يكون قاتلاً
  • تضخم الغدد الليمفاوية أو الدرقية
  • الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والغدة

كيف تعرف أن التهاب ضرسك خرج عن السيطرة؟

احذر من تجاهل علاج ضرسك الملتهب.. خطر صامت يهدد الغدة الدرقية وقد يصيبك بأمراض كارثية
  • ألم لا يهدأ بالمسكنات
  • تورم في الوجه أو تحت الفك
  • رائحة فم كريهة ومستمرة
  • صعوبة في البلع أو فتح الفم
  • ارتفاع في درجة الحرارة

إذا ظهرت هذه الأعراض، فلا تنتظر! اذهب فورًا إلى طبيب الأسنان أو الطوارئ.

 كيف تحمي نفسك؟

  • لا تؤجل علاج الضروس أي ألم مستمر يستدعي تدخل فوري.
  • نظّف أسنانك يوميًا واستخدم الخيط الطبي.
  • افحص الغدة الدرقية إذا كان لديك التهابات مزمنة في الفم.
  • قلّل من السكريات والمشروبات الحمضية التي تضر مينا الأسنان.
  • تجنب العلاجات الشعبية أو الاعتماد على المسكنات فقط.

 تنبيه هام:

نبهت استشارى الغدة، أن الألم في الضرس ليس مجرد إزعاج، بل قد يكون مؤشرًا على التهاب داخلي خطير يمكن أن يؤثر على كامل الجسم، بما في ذلك الغدة الدرقية.

الضرس التهاب الضرس كيف تعرف أن التهاب ضرسك خرج عن السيطرة الغدة الدرقية الغدة ما علاقة ضرسك بالغدة الدرقية مضاعفات كارثية لتجاهل الالتهاب

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