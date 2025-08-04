بتتعب كتير ومافيش أمراض خطيرة .. اعرف الحل

يعاني بعض الأشخاص من التعب المستمر دون وجود أى مشكلة صحية خطيرة مما يعطل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي .. فما الحل لهذه المشكلة؟!

إذا لم تكن حالتك الصحية هي سبب إرهاقك، فقد تُحسّن تغييرات نمط حياتك حالتك العامة.

نعرض لكم طرق منزلية لتخفيف الإرهاق وعلاج التعب المستمر وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

مارس عادات نوم جيدة

احرص على النوم لمدة سبع إلى تسع ساعات كل ليلة و لا تشرب الكافيين، ولا تستخدم الأجهزة الإلكترونية، ولا تمارس الرياضة قبل النوم مباشرة وحاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.



تجنب تعاطي الكحول والمواد المخدرة

لا تستخدم المخدرات غير المشروعة، وابتعدعن الكحول ويفضل الاقلاع عن السجائر أو تقليلها.



تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

إن اتباع نظام غذائي متوازن وشرب الكثير من الماء سيساعد على تغذية جسمك وترطيبه.



إدارة التوتر

يمكن أن تساعدك اليوجا واليقظة والتأمل وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تخفيف التوتر والحصول على المزيد من الطاقة.



راجع طبيبك

حدد موعدًا لاستبعاد العدوى والأمراض ونقص الفيتامينات وغيرها من الحالات الصحية ويجب عليك أيضًا التحدث مع طبيبك حول الأدوية التي تتناولها لمعرفة ما إذا كانت تسبب أعراضك.



مارس الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام ضرورية لنمط حياة صحي و مع أن الأمر قد يبدو غريبًا، إلا أن التمارين الرياضية القوية تساعدك على الشعور بمزيد من النشاط بمجرد أن تعتاد عليها لكن الإفراط في ممارسة الرياضة قد يسبب التعب، لذا استشر طبيبك بشأن ما هو الأنسب لك.



الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول وزنك المثالي وحاول البقاء ضمن هذا النطاق.