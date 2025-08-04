بعد إصابة رحمة حسن بالصلع.. طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر

أعلنت الفنانة رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن معاناتها من مشكلة تساقط الشعر ما أثر على صحتها النفسية.

كتبت رحمة حسن في منشور على الإنستجرام:" ده شكل شعري.. كل يوم بقالي سنتين، صحتي الجسدية كويسة الحمد لله، لكن قلبي مكسور وبعاني من التوتر والقلق طول الوقت، لدرجة مش عايزة أعمل أي حاجة بسبب ده."



بعض الطرق الطبيعية لانبات الشعر من جديد ،وفقا لموقع ديلى ميرور.

وصفة سهلة وبسيطة يمكنكم صنعها بأنفسكم، كل ما تحتاجونه هو:

المقادير:

- ملعقتين من زيت الخروع.

- 1 صفار البيض.

- ملعقة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

- اخلطوا جميع المقادير معاً، واستمروا في هذه العملية حتى يصبح الخليط متجانساً.

- دلكوا جذور الشعر بالخليط بلطف، ثم ضعوا باقي الخليط على الشعر، ضعوا غطاء الشعر على رأسكم وانتظروا لمدة 3 ساعات، بعد ذلك اغسلوا شعركم.

كرروا هذه العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهرين وستلاحظون الفرق