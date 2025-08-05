عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

أثارت الفنانة منة فضالي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الصريحة، التي تحدثت فيها عن حياتها ومصدر دخلها وسفرها المتكرر، حيث قالت:

“هتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شويه في بلد ومنين فلوس والجو النيلة ده؟.. أقولكم الحمد لله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي...”

وتابعت مؤكدة على علاقتها بربها رغم الانتقادات المتعلقة بإطلالاتها، قائلة:

“هتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان؟.. أقولكم آه، يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير...”.

واعتادت منة فضالي على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.

أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل:

1. فستان أحمر جريء في مهرجان القاهرة السينمائي:

ظهرت بفستان مكشوف الكتفين بتصميم ضيق أبرز أنوثتها، ما جعل الجمهور ينقسم بين من أُعجب بالإطلالة ومن رأى فيها جرأة مبالغًا فيها.



2. جلسة تصوير على البحر بملابس السباحة:

نشرت صورًا خلال عطلتها الصيفية وهي ترتدي "مايوه" على أحد الشواطئ، مما أثار تعليقات واسعة بين مؤيد ومعارض.



3. إطلالة سوداء شفافة في حفل خاص:

ارتدت فستانًا أسود شفافًا أظهر أجزاء كبيرة من جسدها، ما أثار انتقادات حول الجرأة الزائدة في المناسبات العامة.



4. إطلالة كاجوال جريئة بالسفر:

في إحدى رحلاتها الأوروبية، شاركت صورًا وهي ترتدي "هوت شورت" و"توب" قصير، وعلقت عليها قائلة: "أنا حرة في لبسي واللي مش عاجبه ميبصش."



5. إطلالة كلاسيكية بفستان مكشوف الظهر:

نالت إعجاب البعض بسبب الأناقة، لكنها لم تسلم من الانتقادات بسبب الجرأة.



