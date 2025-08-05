انضمام لاعب جديد من الأهلي إلى صفوف بتروجيت

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتقال نجم الأهلي مصطفي بدري إلي نادي بتروجيت عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد الغندور :"مصطفي البدري لاعب الأهلي الي صفوف نادي بتروجيت".



قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يسابق الزمن لاعارة مصطفى البدري لاعب الفريق العائد من الإعارة خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” يدرس الأهلي توجيه الشكر للاعب في حال عدم وصول عرض رسمي للاعب الذي يعمل هو ووكيله للوصول لأي عرض منذ نهاية الموسم المنقضي”.

واختتم:” فرصة استمرار اللاعب رفقة الأهلي لا تتخطى ال10% والمدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو لا يعرف اللاعب ولم يشاهده نهائيًا”.