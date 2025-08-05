قعد يضحك.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مكالمتة مع إمام عاشور بشأن تجديده للأهلي

كشف الاعلامي سيف زاهر تفاصيل مكالمته مع نجم الاهلي إمام عاشور بشأن تجديد عقدة مع الاهلي .

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك:تواصلت مع امام عاشور و قولتله ايه موضوع تجديد العقد ده " قعد يضحك" قالي يا كابتن سيف انا متبقي في عقدي 3 سنين ازاي هجدد تاني مش فاهم الناس جابت الكلام منين.

و أضاف سيف زاهر :الأهلي عاوز امام عاشور يستمر خمس سنين مش بس 3 اللي في عقده عشان يقفل القصة عكس ديانج و عبد القادر .

علي الجانب الاخر كشفت مصادر عن أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، سيخضع لفحوصات طبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعود إمام عاشور للتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة؛ في حال أظهرت الأشعة سلامة اللاعب بنسبة 100%.

وقال إن “ريبيرو” المدير الفني للأهلي، طلب الاطلاع على نتائج الأشعة والتقرير الطبي قبل انضمام إمام للتدريبات الجماعية، فهو مهتم جدًا بالتواصل الدائم مع الجهاز الطبي والحديث معهم عن كل التفاصيل الخاصة باللاعبين.