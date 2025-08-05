بقوة 5.7 درجات.. زلزال قوي يضرب جنوب إيران

شهدت الأراضي الإيرانية ، زلزالا قوياً على عمق حوالي عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض وذلك بقوة 5.7 درجة علي مقياس ريختر.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.أف.زد) اليوم الثلاثاء.

وذكر المركز أن الزلزال كان في منطقة جنوب البلاد، مما قد يزيد من احتمالية تأثير الهزة على المناطق السكنية القريبة بسبب قلة عمقها، حيث إن الزلازل السطحية غالبًا ما تكون أكثر ضرراً مقارنة بتلك التي تقع على أعماق أكبر.

و لم تصدر تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، ولكن السلطات المحلية في إيران تتابع الوضع عن كثب، بينما حذرت من احتمال حدوث هزات ارتدادية قد تؤثر على السكان.

ويُعتبر هذا الزلزال من بين الهزات القوية التي تضرب المنطقة خلال الفترة الأخيرة، إذ تقع إيران في منطقة نشطة زلزاليا على طول الصفيحة العربية وصفيحة أوراسيا، ما يجعلها عرضة لهزات متكررة أحيانًا تكون مدمرة.