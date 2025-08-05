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زلزال عنيف بالشرق الروسي يتسبب بثوران بركان خامد منذ 600 عام.. شاهد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زلزال عنيف بالشرق الروسي يتسبب بثوران بركان خامد منذ 600 عام.. شاهد

ثوران بركان
ثوران بركان
محمود محسن

أذاعت فضائية يورونيوز، لقطات يظهر من خلالها، أنه للمرة الأولى منذ 6 قرون، حرّك زلزال قوي ضرب أقصى الشرق الروسي، بركان كراشينينيكوف، ليسجّل أول ثوران مسجل في تاريخه.

وقال فريق الاستجابة لثورات البراكين في منطقة كامتشاتكا إن سحابة الرماد البركاني وصلت إلى ارتفاع يتراوح بين 5000 و6000 متر، في حين طمأنت خدمات الطوارئ المحلية في بيانها، بأنه لا توجد مناطق سكنية في مسار السحابة.

ويرتبط بركان كراشينينيكوف بالحزام البركاني الشرقي، ويقع على بُعد 200 كيلومتر من مركز الإقليم، مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

ورجّح العلماء أن الزلزال، الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع وبلغت قوته 8.8 ريختر، والهزات الارتدادية التي تلته، قد تسببت في إيقاظ البركان.

زلزال الشرق الروسي الرماد البركاني خدمات الطوارئ المحلية مدينة بيتروبافلوفسك

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