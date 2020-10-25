بمقدار 4 أضعاف .. اختبارات هواتف آيفون 12 تظهر تفوق شاشاتها على iPhone 11 .. فيديو

iPhone 12 و iPhone 12 Pro ، حيث وجد المقيمون أن شاشات هواتف آيفون 12 تتفوق على شاشات هواتف iPhone 11 ، وذلك بفضل الخاصية الجديدة التى تتمتع بها هواتف آيفون 12 ، حيث تعتبر أنها كثر متانة بمقدار 4 أضعاف . أجرى عدد من مقيمى الهواتف عددا من الاختبارات على هواتف آيفون 12 ، وتم طرح منها هاتفى





وبحسب موقع MacRumors فإن شركة آبل قد صرحت أن شاشات بلورات نانو سيراميك لتحسين متانة شاشة الهاتف، وعند مقارنة شاشات الهواتف تتفوق شاشة هواتف آيفون 12 بمقياس 442 نيوتين مقارنة بشاشات هواتف آيفون 11 التى تأتى بمقياس 352 نيوتين. MacRumors فإن شركة آبل قد صرحت أن شاشات هواتف آيفون 12 تحتوى على خاصية Ceramic Shield والمصنوعة من الزجاج، الذى يحتوى على





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وفى اختبار الخدوش تفوقت هواتف آيفون 12 على آيفون 11 حيث لم تتلق أى خدوش على الإطلاق ، فيما تعرضت هواتف آيفون 11 لعدد من الخدوش ، حيث تضمن الاختبار استخدام المفاتيح و العملات المعدنية و عدد من الصخور، وعلى الرغم من ذلك فقد تبين أن حواف شاشات آيفون 12 أقل متانة من زجاج الشاشة العادية ويشبه هواتف آيفون 11 .





وتختلف شاشات هواتف آيفون 12 عن شاشات آيفون 11 حيث أن شاشات آيفون 12 جاءت من نوع OLED للمرة الأولى حيث تتفوق فى الدقة والجودة عن شاشات آيفون 11 التى جاءت من نوع LCD .





ومؤخرا، أعلنت شركة آبل عن أسعار صيانة وإصلاح هواتف آيفون 12 ، والتى تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام، حيث جاء سعر إصلاح شاشة هاتف iPhone 12 بسعر أغلى من هاتف iPhone 11 الذى صدر العام الماضى بزيادة قدرها 80 دولار أمريكى ليصبح السعر الإجمالى لإصلاح الشاشة 279 دولار أى ما يعادل حوالى 4371 جنيه مصرى .