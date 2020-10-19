AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ميزة خارقة فى iPhone 12 تنافس هواتف الأندرويد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
ميزة خارقة فى iPhone
ميزة خارقة فى iPhone 12 تنافس هواتف الأندرويد
Advertisements
ندى على
أدمجت شركة آبل ميزة MagSafe فى هواتف آيفون 12، التى تعد ميزة خارقة تتعلق بعملية الشحن السريع للهواتف وتمكن المستخدمين من وضع أى شواحن لاسلكية على ظهر الهاتف الأمر الذى يجعل الهاتف يشحن بسرعة فائقة. 

وبحسب موقع CNET فإن ميزة تيح للمستخدمين التقاط المرفقات مغناطيسيًا، الأمر الذى يجعل هواتف آيفون تشحن بسرعة أكثر من أى هاتف آيفون آخر، الأمر الذى يجعل خاصية MagSafe فى هواتف آيفون تنافس ميزات الشحن السريع فى هواتف الأندرويد. 


وميزة MagSafe هى عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى  شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين فى وقت واحد. 

وتعد ميزة MagSafe مهمة بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقات طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور ، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث تعزز الميزة من أداء بطارية الآيفون التى تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد. 

كما أضافت شركة آبل  خاصية جديدة فى هواتف آيفون 12 التى تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام، وهى خاصية Ceramic Shield، والتى تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل. 

وتجعل خاصية Ceramic Shield شاشات هواتف آيفون 12 أقوى من أي شاشة هاتف ذكي آخر، حيث أن أداء Ceramic Shield فى الهواتف أفضل أربع مرات ، حيث تجعله مختلف عن الزجاج العادي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تطلق iphone 12 رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

iPhone 12 mini..أصغر آيفون فى 2020.. السعر والمواصفات..صور

أقوى من آيفون 11.. تعرف على سعر ومواصفات iPhone 12

كل ما تريد معرفته عن iPhone 12.. أرخص وأصغر هاتف في سلسلة آيفون 12.. أبل تطلق 4 إصدارات جديدة بشبكة 5G

ترشيحاتنا

أذكار الصباح بـ 3 آيات وسورة قرآنية تفتح لك أبواب الرزق ولا تصيبك فاقة أبدا

أخبار الرياضة.. بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين

أخبار الرياضة| لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي.. ورينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب.. وريال سوسيداد يتصدر الدوري الإسباني

تعرف على خطورة إهمال ضغط كاوتش السيارة

بهاء سلطان يتصدر تريند جوجل بسبب قصته مع إمام مسجد البوصيري

ماذا يقرأ في صلاة الفجر والصبح بعد سورة الفاتحة ؟.. لا يعرفها كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتلع دبلة الخطوبة في غمضة عين.. كلب يفسد فرحة عروس بخطوبتها.. شاهد

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها