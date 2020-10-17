آبل تتعمد تعطيل موقعها الإلكترونى لهذا السبب

توقف الموقع الإلكترونى لشركة آبل الأمريكية قبل ساعات قليلة من إطلاق هاتف ، iPhone 12، والذى تم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف آيفون 12 التى تم إطلاقها يوم الثلاثاء المضى ، وذلك بسبب الضغط عليه ، من قبل عملاء آبل لحجز الهاتف 13 أكتوبر.
وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن مستخدمى الموقع وجدوا رسالة على الموقع تقول ، الوقت مبكرا جدا ، استمتعوا بنومكم ، فى إشارة من الشركة بأنه موعد الحجز لم يحن بعد وإنه بعد ساعات قليلة، ويبدأ حجز هاتف iPhone 12 فى الساعة الخامسة صباحا ، بتوقيت المحيط الهادى ، أى ما يعنى الواحدة صباحا بتوقيت المملكة المتحدة والثانية صباحا بتوقيت القاهرة .
إقرأ أيضا : سامسونج تسخر من هواتف آيفون 12 بإعلان مثير للجدل
وفقا للصحيفة فإن شركة آبل قامت بتعطيل الموقع حيث أنها عادة ما تتعمد توقيف الموقع الإلكترونى الخاص بها عند إطلاقها للمنتجات الكبرى مثل حدث طرح هواتف آيفون من كل عام ، وهو ما ما حدث منذ قليل بسبب طرح هواتف آيفون 12 .
وجاءت أسعار هواتفها كالآتى :
iPhone 12 miniPhone 12 mini
يبدأ من نسخة 64 جيجابايت بسعر 699 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى
iPhone 12
يبدأ من نسخة 64 جيجابايت 799 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 570 .12 ألف مصرى.
iPhone 12 Pro
نسخة 128 جيجابايت بسعر 999 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 717 .15 ألف جنيه مصرى.
iPhone 12 Pro Max
يبدأ من نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى.
يأتى هاتف iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمعالج معالج A14 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 50% من المعالج السابق، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.