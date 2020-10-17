AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تتعمد تعطيل موقعها الإلكترونى لهذا السبب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
آبل تتعمد تعطيل موقعها
آبل تتعمد تعطيل موقعها الإلكترونى لهذا السبب
Advertisements
ندى على
توقف الموقع الإلكترونى لشركة آبل الأمريكية قبل ساعات قليلة من إطلاق هاتف ، iPhone 12، والذى تم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف آيفون 12 التى تم إطلاقها يوم الثلاثاء المضى ،  وذلك بسبب الضغط عليه ، من قبل عملاء آبل لحجز الهاتف 13 أكتوبر. 

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن مستخدمى الموقع وجدوا رسالة على الموقع تقول ، الوقت مبكرا جدا ، استمتعوا بنومكم ، فى إشارة من الشركة بأنه موعد الحجز لم يحن بعد وإنه بعد ساعات قليلة، ويبدأ حجز هاتف iPhone 12 فى الساعة الخامسة صباحا ، بتوقيت المحيط الهادى ، أى ما يعنى الواحدة صباحا بتوقيت المملكة المتحدة والثانية صباحا بتوقيت القاهرة . 


وفقا للصحيفة فإن شركة آبل قامت بتعطيل الموقع حيث أنها عادة ما تتعمد توقيف الموقع الإلكترونى الخاص بها عند إطلاقها للمنتجات الكبرى مثل حدث طرح هواتف آيفون من كل عام ، وهو ما ما حدث منذ قليل بسبب طرح هواتف آيفون 12 . 
وجاءت أسعار هواتفها كالآتى : 

iPhone 12 miniPhone 12 mini
يبدأ من  نسخة 64 جيجابايت بسعر 699  دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى 

iPhone 12  
يبدأ من نسخة 64 جيجابايت 799 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل  570 .12  ألف مصرى.  
 
iPhone 12 Pro  
نسخة 128 جيجابايت بسعر 999 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 717 .15 ألف  جنيه مصرى.

iPhone 12 Pro Max 
يبدأ من  نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى.

يأتى هاتف iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمعالج معالج A14 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 50% من المعالج السابق،  كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. آبل تعلن عن موعد إطلاق هواتف iPhone 12.. تعرف على خطة أسعارها

قبل ساعات من طرح آيفون 12 تعرف على المواصفات و السعر

آبل تطلق iphone 12 رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

iPhone 12 mini..أصغر آيفون فى 2020.. السعر والمواصفات..صور

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي .. أزارو يودع المارد الأحمر .. وتغييرات متوقعة في تشكيل مباراة الوداد

صعبت عليا نفسى| نيللى كريم تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

أخبار الرياضة| الأولمبية تحدد موعد مجيء رئيس جديد للزمالك.. وعملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد حادث أمام النادي

بعد معاناتها من آلام مبرحة.. شاهد ماذا اكتشف الأطباء في معدة طفلة

تعرف على تردد قناة مدرستنا المقرر انطلاقها مع بدء الدراسة غدا

لأول مرة| اعترافات المتهمين بقتل فتاة المعادي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد