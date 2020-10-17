آبل تتعمد تعطيل موقعها الإلكترونى لهذا السبب

يأتى هاتف iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة،

بالإضافة لمعالج معالج A14 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 50% من المعالج السابق، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.