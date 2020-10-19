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تكنولوجيا

5 أسباب تجعلك تتخلى عن فكرة شراء هواتف أيفون 12

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
5 أسباب تجعلك تتخلى
5 أسباب تجعلك تتخلى عن فكرة شراء هواتف أيفون 12
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ندى على
أعلنت شركة آبل الأمريكية هواتف آيفون 12 منذ أيام، وعلى ال رغم من أن هواتف آيفون تتمتع بشهر عالية ومكانة متميزة تجعلها تتفوق على هواتف أخرى، وكانت التوقعات تشير إلى أن هواتف iPhone 12 ستتفوق على كل الهواتف فى السوق، ولكن هذا لم يحدث فقد تميزت بعدد من الإمكانات الجديدة والعالية ولكنها أيضا افتقدت الكثير من الميزات المهمة. 

وسخرت شركة سامسونج بنشرها إعلان على صفتحها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر تقلل فيه من إمكانات هواتف آيفون 12، وتبرز فيه مميزات هواتفها   Samsung Galaxy Note 20 التى تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة ، لعدم احتوائها على شواحن أو سماعات سلكية من الهواتف ، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة 120 ، الذى يعد معدل قوى لتشغيل الفيديوهات والصور بجودة عالية.


وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك بعض الهواتف التى استطاعت أن تنافس هواتف آيفون 12 منها هواتف سامسونج Galaxy Note20 وكذلك هواتف شاومى Mi 10T Pro وغيرها، وفيما يلى عدد من العناصر الأساسية التى لم تأتى فى هواتف آيفون 12 ، والتى قد تجعل المستخدمين يتخلون عن شرائها : 

معدل تحديث الشاشة 

New iPhone 12 release date, price, specs and news | TechRadar

ويأتى معدل تحديث شاشة هواتف آيفون 12 بمعدل 60 هرتز، وهو معدل ضعيف للغاية حيث يعتبر المعدل المتوسط 90 هرتز أما المعدل العالى والذى كان الكثيرون ينتظرونه من هواتف آيفون 12 معدل 120 هرتز الذى يدعم تشغيل الأفلام بجودة عالية والألعاب الثقيلة. 

البطاريات ذات السعة المتوسطة 

What you need to know about Apple's iPhone 12 and 12 Pro | Engadget
وأصبحت شركات هواتف الأندرويد تطلق هواتفها من الفئة المتوسطة ببطاريات كبيرة تصل إلى سعة  4000 مللى أمبير، وهناك ما يتخطى 5000 مللى أمبير، أما هاتف iPhone 12 Pro Max وهو الأكبر والأغلى فيأتى ببطارية سعة 3687 مللى أمبيرفقط. 

السعر المرتفع 

iPhone 12: Apple makes jump to 5G - BBC News

يبدأ سعر هاتف iPhone 12 mini من 649 دولار أمريكى أى ما يعادل 210 .10 آلاف  جنيه مصرى 

يبدأ سعر هاتف iPhone 12  من 749 دولار أمريكى أى ما يعادل 783. 11 ألف  جنيه مصرى 

يبدأ سعر هاتف iPhone 12 Pro  من 999 دولار أمريكى أى ما يعادل 717 .15 ألف  جنيه مصرى 

يبدأ سعر هاتف iPhone 12 Pro Max  من 1099 دولار أمريكى أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى

عدم احتواء الهواتف على شواحن أو سماعات  

iPhone 12 confirmed to ship without charger — but at least the box will be nice | Tom's Guide
فاجأت شركة آبل الأمريكية مستخدميها بقرار الإعلان عن عدم إصدار شواحن جديدة مع هواتف iPhone 12 التى أعلنت عنها رسميا منذ أيام، حيث قالت الشركة إنها لن تصدر أية شواحن جديدة للمستخدمين للعمل على حماية البيئة من النفايات والتلوث الناتج عن التصنيع الإلكترونى.  

وأشار المسئولون فى الشركة أن قرار إلغائها للشواحن سيعمل على التخلص من تصنيع أكثر من 2 مليار شاحن محتمل فى العام، وهو الأمر الذى يعادل التخلص من عوادم أكثر من 4500 سيارة سنويا .

عدم الاستفادة من  تقنية 5G 

Apple announces iPhone 12: 5G, LiDAR scanner, A14 Bionic, no charger | IT World Canada News
ولا تزال شركات الاتصالات فى البداية من تطبيق تقنية 5G ، ولا يزال أمامها الكثير من الوقت حتى تستطيع تعميمها بشكل كامل فى كل دول العالم، ومن ثم الاستفادة منها، الأمر الذى سيستغرق سنوات وآلاف المعدات والتقنيات، وهو أمر يفقد الهواتف ميزتها. 

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