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تكنولوجيا

شاشات هواتف آيفون 12 أكثر صلابة 4 أضعاف بسبب هذه الخاصية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:41 ص
شاشات هواتف آيفون
شاشات هواتف آيفون 12 أصبحت أكثر صلابة 4 أضعاف بسب هذه الخاصي
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ندى على
أضافت شركة آبل  خاصية جديدة فى هواتف آيفون 12 التى تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام، وهى خاصية Ceramic Shield، والتى تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل. 

وبحسب موقع ZDNet فإن خاصية Ceramic Shield تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الامر الذى كان يكلفهم الكثير. 


وتجعل خاصية Ceramic Shield شاشات هواتف آيفون 12 أقوى من أي شاشة هاتف ذكي آخر، حيث أن أداء Ceramic Shield فى الهواتف أفضل أربع مرات ، حيث تجعله مختلف عن الزجاج العادي. 

 وتمر خاصية Ceramic Shield بعدة عمليات منها عملية تبلور الزجاج فى درجة حرارة عالية تسمح بتكوين بلورات نانو سيراميك في الزجاج ، مما يعزز متانة وصلابة الشاشة فة هواتف آيفون 12 . 

وقالت شركة آبل إن  Ceramic Shield هى أكبر قفزة فى استخدام الزجاج بهذا الشكل فى أى هاتف من هواتف آيفون، حيث أصبحت هواتف آيفون 12 لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر. 

كما يتمتع ظهر هواتف آيفون 12 باحتوائه على طبقة زجاجية ثانية ، حيث تمكن المستخدمين من وضع أى شواحن لاسلكية على ظهر الهاتف من خلال خاصية MagSafe . 
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