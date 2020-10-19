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تكنولوجيا

شاشات iPhone 12 المكسورة تكلفك مبلغا طائلا.. آبل تعلن أسعار إصلاح الهواتف

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:02 م
آبل تعلن أسعار تصليحات
آبل تعلن أسعار تصليحات الهواتف
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ندى على
أعلنت شركة آبل عن أسعار صيانة وإصلاح هواتف آيفون 12 ، والتى تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام، حيث جاء سعر إصلاح شاشة هاتف iPhone 12 بسعر أغلى من هاتف iPhone 11 الذى صدر العام الماضى بزيادة قدرها 80 دولار أمريكى أمريكى ليصبح السعر الإجمالى لإصلاح الشاشة 279 دولار أى ما يعادل حوالى 4371 جنيه مصرى . 

وبحسب موقع  The Verg فإن أسعار إصلاح الأضرار الأخرى فى هواتف آيفون 12 قد زادت 50 دولارا ليصبح إجمالى أسعار إصلاح الهواتف 450 دولار أى ما يعادل حوالى 7050 جنيه مصرى، لهواتف iPhone 12  و iPhone 12 Pro ، ولكن تعلن آبل أسعار تصليحات الأضرار لهاتفى iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 mini . 


ولم يتغير سعر إصلاح شاشات هواتف iPhone 12 Pro و  iPhone 12 Pro Max عن العام الماضى مقارنة بهواتف iPhone 11 Pro وكذلك iPhone 11 Pro Max حيث ثبتت أسعار عند 279 دولار أى ما يعادل حوالى 4371 جنيه مصرى ، وهو نفس السعر الذى تطلبه آبل عند إصلاح شاشة هاتف  iPhone X  الذى تم إطلاقه عام 2017 . 

وتختلف شاشات هواتف آيفون 12 عن شاشات آيفون 11 حيث أن شاشات آيفون 12 جاءت من نوع OLED  للمرة الأولى حيث تتفوق فى الدقة والجودة عن شاشات  آيفون 11 التى جاءت من نوع LCD . 

وتبلغ تكلفة إصلاح هواتف  iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max فيما يتعلق بالضرر الناتج عن السوائل حوالى 550 دولار أى ما يعادل 8617 جنيه مصرى ، وهو ما لم يتغير عن iPhone 11 Pro، أما تكلفة هاتف iPhone 12 أصبحت حوالى 449 دولارً ، مقارنة بـ 399 دولارًا لإصلاح iPhone 11، أما سعر الإصلاحات الأخرى التي تغطيها AppleCare Plus فأصبحت 99 دولارًا أى ما يعادل حوالى 1550 جنيه مصرى . 

وأضافت شركة آبل  خاصية جديدة فى هواتف آيفون 12 التى تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام، وهى خاصية Ceramic Shield، والتى تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل حيث أصبحت لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر.

وبحسب موقع ZDNet فإن خاصية Ceramic Shield تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الامر الذى كان يكلفهم الكثير.
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