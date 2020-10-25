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تكنولوجيا

حتى لو كنت جالسا .. كاميرا LiDAR في هواتف iPhone 12 Pro تقيس طولك بدقة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
كاميرا LiDAR فى
كاميرا LiDAR فى هواتف iPhone 12 Pro ستقيس طولك بدقة
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ندى على
لا زالت هواتف آيفون 12 تُفاجئنا بالعديد من المميزات الرائعة التى تأتى لأول مرة فى هواتف آيفون مثل  ميزة MagSafe التى هي عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى  شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، وميزة Ceramic Shield التى بفضلها أصبحت شاشات الهواتف أكثر مقاومة للكسر 4 مرات من هواتف آيفون 11 ، لتأتى ميزة كاميرا LiDAR لتفاجئنا بالمزيد. 

وبحسب موقع Mac Rumors  فإن مستشعر كاميرا LiDAR الموجود فى هواتف iPhone 12 Pro ، يستطيع قياس الطول للمستخدمين بطريقة دقيقة، حتى لو كان الشخص جالسا على كرسى. 


ويقوم مستشعر كاميرا LiDAR من خلال تطبيق Measure بتحديد الأشخاص تلقائيا من خلال شاشة تحديد المنظر أو  viewfinder،  كما يقوم بقياس أطوالهم بشكل تلقائى كما يخبر المستخدمين أنه قام بقياس الطول إلى نهاية نقطة محددة مثل الرأس أو القبعة إذا كان الشخص يرتدى قبعة. 

ولتفعيل خاصية قياس الطول من مستشعر كاميرا LiDAR يمكنك فتح التطبيق  Measure وعند ظهور الشخص التى تريد قياس طوله، قم بتحديد وحدة قياس الطول إذا كانت بالسنتيمتر أو البوصة من خلال الدخول على الإعدادات،  ثم القياس ، وبعد ذلك وحدات القياس. 


وتأتى هواتف iphone 12 max  و iPhone 12 Pro Max بأربع كاميرات، حيث أن كاميرا الرابعة كاميرا من نوع كاميرا LiDAR  التى هى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.
حتى لو كنت جالسا .. كاميرا LiDAR في هواتف iPhone 12 Pro تقيس طولك بدقة

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