حتى لو كنت جالسا .. كاميرا LiDAR في هواتف iPhone 12 Pro تقيس طولك بدقة

لا زالت هواتف آيفون 12 تُفاجئنا بالعديد من المميزات الرائعة التى تأتى لأول مرة فى هواتف آيفون مثل ميزة MagSafe التى هي عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، وميزة Ceramic Shield التى بفضلها أصبحت شاشات الهواتف أكثر مقاومة للكسر 4 مرات من هواتف آيفون 11 ، لتأتى ميزة كاميرا LiDAR لتفاجئنا بالمزيد.





وبحسب موقع Mac Rumors فإن مستشعر كاميرا LiDAR الموجود فى هواتف iPhone 12 Pro ، يستطيع قياس الطول للمستخدمين بطريقة دقيقة، حتى لو كان الشخص جالسا على كرسى.









ويقوم مستشعر كاميرا LiDAR من خلال تطبيق Measure بتحديد الأشخاص تلقائيا من خلال شاشة تحديد المنظر أو viewfinder، كما يقوم بقياس أطوالهم بشكل تلقائى كما يخبر المستخدمين أنه قام بقياس الطول إلى نهاية نقطة محددة مثل الرأس أو القبعة إذا كان الشخص يرتدى قبعة.





ولتفعيل خاصية قياس الطول من مستشعر كاميرا LiDAR يمكنك فتح التطبيق Measure وعند ظهور الشخص التى تريد قياس طوله، قم بتحديد وحدة قياس الطول إذا كانت بالسنتيمتر أو البوصة من خلال الدخول على الإعدادات، ثم القياس ، وبعد ذلك وحدات القياس.





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