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تكنولوجيا

شاهد .. فيديو لتفكيك هاتف iPhone 12 يكشف مفاجآت بالجملة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:59 م
فيديو لتفكيك هاتف
فيديو لتفكيك هاتف iPhone 12 يكشف مفاجئات بالجملة
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ندى على
أظهر فيديو لعملية تفكيك الأجزاء الداخلية لهاتف iPhone 12  والذى تم طرحه للحجز المسبق يوم الجمعة الماضى، على احتوائه على نفس سعة بطارية هاتف  iPhone 12 Pro التى تصل ل 2815 مللى أمبير، بالإضافة إلى تشابه عدد كبير من الأجزاء الداخلية للهاتفين الذين تم إطلاقهما للحجز المسبق الأسبوع الماضى، واللذان حققا نسبة مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من 9 ملايين وحدة وذلك خلال أيام معدودة. 

وبحسب موقع MacRumors فإن الأجزاء الداخلية للهاتفين متشابهة إلى كبير حيث أن بوردة الهاتف الموجودة على شكل حرف L متشابهة فى الهاتفين، بالإضافة إلى مستشعر LiDAR للكاميرا ، باختلاف أن هاتف  iPhone 12 Pro يحتوى على مستشعر LiDAR  إضافى، حيث أن مستشعر LiDAR عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.  


وتعتبر بطارية هاتفى iPhone 12 وiPhone 12 Pro أصغر من بطاريات سلسلة هواتف  iPhone 11 ، كما يستخدم الهاتفان مودم من نوع Qualcomm's X55 modem، لتشغيل شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G. 

ومن المتوقع أن يحقق هاتفا iPhone 12   و iPhone 12 Pro أكبر مبيعات فى تاريخ شركة آبل، حيث يتوقع المحللون أن يشكل الهاتفين نسبة مبيعات للشركة من 30 إلى 35 %، فيما سيحقق هاتف iPhone   iPhone 12 Pro Max  مبيعات أقل بنسبة 15 إلى 20 %  ، وسيكون هاتف iPhone 12 Mini هو الأقل مبيعا بنسبة 10 إلى 15 % . 

ويأتى هاتف Phone 12  بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr ، مع معالج A14 الجديد الأقوى فى العالم، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، وثلاث نسخ 64 و 256 و 521 جيجا بايت، 2 كاميرا خلفية دقة 12 و 12 ميجا بيكسل، وألوان الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض، يبدأ  من حوالى 799 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 12500 جنيه مصرى.  

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