شاهد .. فيديو لتفكيك هاتف iPhone 12 يكشف مفاجآت بالجملة

LiDAR

إضافى، حيث أن مستشعر

LiDAR

عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.

وبحسب موقع MacRumors فإن الأجزاء الداخلية للهاتفين متشابهة إلى كبير حيث أن بوردة الهاتف الموجودة على شكل حرف L متشابهة فى الهاتفين، بالإضافة إلى مستشعر LiDAR للكاميرا ، باختلاف أن هاتف