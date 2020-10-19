AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

3 ميزات خارقة في هواتف آيفون 12

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:01 م
3 ميزات خارقة في
3 ميزات خارقة في هواتف آيفون 12
Advertisements
ندى على
تميزت هواتف آيفون 12 لهذا العام بعدد من المميزات والخصائص التى لم يسبق وأن أتت فى هواتف آيفون السابقة، وعلى الرغم من أنها افتقدت عدد من الميزات المهمة مثل معدل التحديث 120 هرتز ، حيث جاءت بمعدل 60 هرتز فقط ، وكذلك سعة البطاريات المتوسطة، إلا أن الميزات التى جاءت لأول مرة فى الهواتف تعتبر إنجازا كبيرا للمستخدمين. 

وبحسب موقع فإن هواتف آيفون 12 تحتوى على عدد من الميزات الأساسية وهى MagSafe و  Ceramic Shield و  كاميرا LiDAR  ، حيث لم يحصل أى هاتف من هواتف الأندرويد من قبل على هذه الميزات، ولم تحصل عليها أيضا هواتف الآيفون السابقة : 


1- ميزة MagSafe   

وميزة MagSafe هى عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى  شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين فى وقت واحد، وتعد الميزة بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقات طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور ، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث تعزز الميزة من أداء بطارية الآيفون التى تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد.  

2- ميزة Ceramic Shield 

تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل، كما  تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الامر الذى كان يكلفهم الكثير، حيث أصبحت هواتف آيفون 12 لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر. 

3-  كاميرا LiDAR 

وتأتى هواتف iphone 12 max  و iPhone 12 Pro Max بأربع كاميرات، حيث أن كاميرا الرابعة كاميرا من نوع كاميرا LiDAR  التى هى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 ميزات فارقة فى iPhone 12 تميزها عن الهواتف السابقة

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

أقوى من آيفون 11.. تعرف على سعر ومواصفات iPhone 12

كل ما تريد معرفته عن iPhone 12.. أرخص وأصغر هاتف في سلسلة آيفون 12.. أبل تطلق 4 إصدارات جديدة بشبكة 5G

آبل تدعم هواتف iPhone 12 بـ 6 تقنيات حديثة.. تعرف عليها

شاشات هواتف آيفون 12 أكثر صلابة 4 أضعاف بسبب هذه الخاصية

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تتلقى الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد

مانويل جوزيه الثاني.. تامر أمين يعلق على أداء النادي الأهلي مع موسيماني.. فيديو

بشرى للزملكاوية.. فرجاني ساسي يعلن سلبية مسحة كورونا

بدر بانون يبدع.. ماذا قدم مدافع الأهلي الجديد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا؟

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

بحد أقصى 18 عاما.. الرئيس السيسي يخصص جائزة لهؤلاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور

حاول إحراقه.. شاهد| أمريكي يقذف ضابط شرطة بلوح خشبي مشتعل بالنيران

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة