3 ميزات خارقة في هواتف آيفون 12

تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل، كما

تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الامر الذى كان يكلفهم الكثير، حيث أصبحت هواتف آيفون 12 لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر.