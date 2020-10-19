3 ميزات خارقة في هواتف آيفون 12

تميزت هواتف آيفون 12 لهذا العام بعدد من المميزات والخصائص التى لم يسبق وأن أتت فى هواتف آيفون السابقة، وعلى الرغم من أنها افتقدت عدد من الميزات المهمة مثل معدل التحديث 120 هرتز ، حيث جاءت بمعدل 60 هرتز فقط ، وكذلك سعة البطاريات المتوسطة، إلا أن الميزات التى جاءت لأول مرة فى الهواتف تعتبر إنجازا كبيرا للمستخدمين.
وبحسب موقع فإن هواتف آيفون 12 تحتوى على عدد من الميزات الأساسية وهى MagSafe و Ceramic Shield و كاميرا LiDAR ، حيث لم يحصل أى هاتف من هواتف الأندرويد من قبل على هذه الميزات، ولم تحصل عليها أيضا هواتف الآيفون السابقة :
1- ميزة MagSafe
وميزة MagSafe هى عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر، وتتيح هذه القطعة شحن جهازين فى وقت واحد، وتعد الميزة بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقات طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور ، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث تعزز الميزة من أداء بطارية الآيفون التى تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد.
2- ميزة Ceramic Shield
تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل، كما تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الامر الذى كان يكلفهم الكثير، حيث أصبحت هواتف آيفون 12 لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر.
3- كاميرا LiDAR
وتأتى هواتف iphone 12 max و iPhone 12 Pro Max بأربع كاميرات، حيث أن كاميرا الرابعة كاميرا من نوع كاميرا LiDAR التى هى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.