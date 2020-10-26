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تكنولوجيا

4 ميزات خارقة فى هواتف آيفون 12 لا يعرفها أحد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
4 ميزات خارقة فى
4 ميزات خارقة فى هواتف آيفون 12 لا يعرفها أحد
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ندى على
منذ أسابيع قليلة، أعلنت شركة آبل عن هواتف العام iPhone 12 ، والتى تحتوى على عدد كبير من الخصائص الجديدة التى تصدر لأول مرة فى أى هاتف على الإطلاق، منها خاصية MagSafe ، وكذلك كاميرا LiDAR  التى جاءت بعدد من الخصائص بالإضافة إلى عدد من الميزات والخصائص الأخرى الجديدة ، وبحسب موقع Digital Camera World فإن هناك عدد من الخصائص الخارقة فى كاميرات هواتف آيفون 12 ، والتى لا يعرفها أحد من المستخدمين. 


1- كاميرا هواتف iPhone 12 Pro بمستشعرات أكبر بنسبة 47 % 

وأصبحت قدرات كاميرا  iPhone 12 Pro أكبر وأفضل بفضل الخصائص والتغييرات الجديدة التى أجرتها شركة آبل، حيث تحتوى على كاميرا بعدسة واسعة دقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.6 ، وهى أوسع من السابقة الموجودة فى هواتف آيفون 11 التى كانت بفتحة عدسة  f/1.8 ، كما أنها تضبط الإضاءة الليلية ، وتتحكم بنسبة سطوع أعلى. 

2- كاميرا هواتف iPhone 12 Pro تقيس طول المستخدمين 
 
كاميرا هواتف iPhone 12 Pro تقيس طول المستخدمين حتى أثناء الجلوس مستشعر كاميرا LiDAR الموجود فى هواتف iPhone 12 Pro ، حيث يستطيع قياس الطول للمستخدمين بطريقة دقيقة، حتى لو كان الشخص جالسا على كرسى. 

ويقوم مستشعر كاميرا LiDAR من خلال تطبيق Measure بتحديد الأشخاص تلقائيا من خلال شاشة تحديد المنظر أو  viewfinder،  كما يقوم بقياس أطوالهم بشكل تلقائى كما يخبر المستخدمين أنه قام بقياس الطول إلى نهاية نقطة محددة مثل الرأس أو القبعة إذا كان الشخص يرتدى قبعة. 

3- التقاط صيغة جديدة لملفات الصور

وأصبحت صيغة الصور الجديدة للكاميرا  من نوع Apple ProRAW photo ، حيث أصبحت تدعم خصائص التوازن واللون الأبيض، ودرجات التعرض للضوء، والسطوع ، بالإضافة إلى خاصية Smart HDR 3 التى تدعم التقاط أكثر من صورة أثناء التصوير، حيث تعرض الكاميرا تلقائيا أفضل صور من أكثر من زاوية لاختيار المستخدمين أفضلها. 

4- لأول مرة .. حصول هواتف iPhone 12 على مستشعر LiDAR  

وكانت فئات البرو Pro هى أفضل فئات من كاميرا هواتف آيفون ، وكانت المميزات الأفضل للكاميرا تأتى معها إلا أن  هاتف iPhone 12  هذا العام جاء  بمستشعر كاميرا LiDAR ، ولكن يتفوق هاتف iPhone 12 Pro  يتفوق بوجود مستشعرين من الكاميرا. 
 

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