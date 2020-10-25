AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

على عكس السنوات السابقة .. هواتف آيفون 12 فى الصين تشهد تراجعا كبيرا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
هواتف آيفون 12 فى
هواتف آيفون 12 فى الصين تشهد تراجعا كبيرا
Advertisements
ندى على
شهد الإقبال على هواتف آيفون 12 فى الصين تراجعا كبيرا، وذلك على عكس السنوات السابقة، والتى كانت تمتلئ متاجر شركة آبل بها، حيث يفضل عدد كبير من مستخدمى الهواتف الذكية فى الصين استخدام آيفون على معظم الهواتف الأخرى، فى الوقت الذى تشهد فيه الولايات المتحدة والصين صراعا تكنولوجيا هو الأكبر، حيث هددت الإدارة الأمريكية فى وقت سابق بحظر عدد من التطبيقات الصينية وعلى رأسها وى شات فيما أظهرت دراسة أن الصينيون مستعدون للتخلى عن هواتف آيفون فى مقابل حظر الولايات المتحدة للتطبيق . 
 
وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن أحد الأسباب التى منعت الصينيين من شراء هواتف آيفون  iPhone 12 و  iPhone 12 Pro والتى طرحتها شركة آبل للحجز المسبق فى الولايات المتحدة منذ أسبوعين ، وطرحتها فى الصين منذ ايام، تفشى فيروس كورونا والإجراءات الصارمة التى تتخذها الصين فى التباعد الاجتماعى لمنع تفشى الفيروس . 


وتعد أحد الأسباب الأخرى التى وقفت حائلا أمام شراء الصينيون لهواتف آيفون 12 هو أن عددا كبيرا من الشركات الموردة للهواتف طلبت ربحا بنسبة 10 % فوق سعر هواتف آيفونن فيما رفع عدد من الموزعين الآخرين النسبة إلى أكثر من 10 % ، مما جعل عدد كبير من الراغبين فى الشراء يتراجع عن فكرة شراء الهواتف. 

ووفقا لـ CNN  فإن تواجه شركة آبل عددا من المشكلات فى ترويج وبيع هواتفها من فترة بنفس المعدلات السابقة، حيث تخلفت الشركة عن المنافسين المحليين في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم لسنوات ، على الرغم من أنها تحاول تغيير ذلك، إلا أن فيروس كورونا يعد عاملا كبيرا فى بيع الهواتف وتحقيق نفس الإيرادات السابقة لها فى الصين. 

وشهدت طلبات الحجز المسبق لهاتفى iPhone 12  و iPhone 12 Pro  رقما قياسيا، حيث حققت طلبات الحجز المسبق أرقاما ما بين 7 و 9 ملايين طلب، فى أيام معدودة، فى الولايات المتحدة و عدد من دول أوروبا. 

ومن المتوقع أن يحقق هاتفى iPhone 12   و iPhone 12 Pro أكبر مبيعات فى تاريخ شركة آبل، حيث يتوقع المحللون أن يشكل الهاتفين نسبة مبيعات للشركة من 30 إلى 35 % ، فيما سيحقق هاتف iPhone   iPhone 12 Pro Max  مبيعات أقل بنسبة 15 إلى 20 %  ، وسيكون هاتف iPhone 12 Mini هو الأقل مبيعا بنسبة 10 إلى 15 % . 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

قبل طرحها.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهواتف iPhone 12

7 ميزات فارقة فى iPhone 12 تميزها عن الهواتف السابقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بلس بـ 3500 جنيه..أفضل تطبيقات لحمايتك من الاختراق

تقارير: طلبات الحجز المسبق لـ آيفون 12 في 24 ساعة فقط تتجاوز ضعف مبيعات iPhone 11

أخبار العلوم والتكنولوجيا..اشتري آيفون 7 بـ2700 جنيه فقط..نوكيا تبني أول شبكة هواتف على سطح القمر

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

جبروت حسين الشحات| أحمد موسى: لاعب الوداد يحتاج جرّاح عِظام

بدعيلك من قلبي.. ماذا قالت نادية الجندي عن مرض بسمة وهبة..شاهد

مفاجأة.. تناول هذا النوع من الدواء يقلل خطر الوفاة بكورونا.. تفاصيل

هالة صدقي ويسرا وإيناس الدغيدي يتألقن في مهرجان الجونة.. شاهد

ننتظر حل أزمة أحمد فتحى.. سيد عبد الحفيظ: الأهلى لم يحقق ما يريد وهدفنا بطولة أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة