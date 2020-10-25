على عكس السنوات السابقة .. هواتف آيفون 12 فى الصين تشهد تراجعا كبيرا



الأسباب التى منعت الصينيين من شراء هواتف آيفون iPhone 12 Pro والتى طرحتها شركة آبل للحجز المسبق فى الولايات المتحدة منذ أسبوعين ، وطرحتها فى الصين منذ ايام، تفشى فيروس كورونا والإجراءات الصارمة التى تتخذها الصين فى التباعد الاجتماعى لمنع تفشى الفيروس . وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن أحدالتى منعت الصينيين من شراء هواتف آيفون iPhone 12

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وتعد أحد الأسباب الأخرى التى وقفت حائلا أمام شراء الصينيون لهواتف آيفون 12 هو أن عددا كبيرا من الشركات الموردة للهواتف طلبت ربحا بنسبة 10 % فوق سعر هواتف آيفونن فيما رفع عدد من الموزعين الآخرين النسبة إلى أكثر من 10 % ، مما جعل عدد كبير من الراغبين فى الشراء يتراجع عن فكرة شراء الهواتف.





ووفقا لـ CNN فإن تواجه شركة آبل عددا من المشكلات فى ترويج وبيع هواتفها من فترة بنفس المعدلات السابقة، حيث تخلفت الشركة عن المنافسين المحليين في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم لسنوات ، على الرغم من أنها تحاول تغيير ذلك، إلا أن فيروس كورونا يعد عاملا كبيرا فى بيع الهواتف وتحقيق نفس الإيرادات السابقة لها فى الصين.





وشهدت طلبات الحجز المسبق لهاتفى iPhone 12 و iPhone 12 Pro رقما قياسيا، حيث حققت طلبات الحجز المسبق أرقاما ما بين 7 و 9 ملايين طلب، فى أيام معدودة، فى الولايات المتحدة و عدد من دول أوروبا.





ومن المتوقع أن يحقق هاتفى iPhone 12 و iPhone 12 Pro أكبر مبيعات فى تاريخ شركة آبل، حيث يتوقع المحللون أن يشكل الهاتفين نسبة مبيعات للشركة من 30 إلى 35 % ، فيما سيحقق هاتف iPhone iPhone 12 Pro Max مبيعات أقل بنسبة 15 إلى 20 % ، وسيكون هاتف iPhone 12 Mini هو الأقل مبيعا بنسبة 10 إلى 15 % .



