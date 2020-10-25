على عكس السنوات السابقة .. هواتف آيفون 12 فى الصين تشهد تراجعا كبيرا

شهد الإقبال على هواتف آيفون 12 فى الصين تراجعا كبيرا، وذلك على عكس السنوات السابقة، والتى كانت تمتلئ متاجر شركة آبل بها، حيث يفضل عدد كبير من مستخدمى الهواتف الذكية فى الصين استخدام آيفون على معظم الهواتف الأخرى، فى الوقت الذى تشهد فيه الولايات المتحدة والصين صراعا تكنولوجيا هو الأكبر، حيث هددت الإدارة الأمريكية فى وقت سابق بحظر عدد من التطبيقات الصينية وعلى رأسها وى شات فيما أظهرت دراسة أن الصينيون مستعدون للتخلى عن هواتف آيفون فى مقابل حظر الولايات المتحدة للتطبيق .
وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن أحد الأسباب التى منعت الصينيين من شراء هواتف آيفون iPhone 12 و iPhone 12 Pro والتى طرحتها شركة آبل للحجز المسبق فى الولايات المتحدة منذ أسبوعين ، وطرحتها فى الصين منذ ايام، تفشى فيروس كورونا والإجراءات الصارمة التى تتخذها الصين فى التباعد الاجتماعى لمنع تفشى الفيروس .
وتعد أحد الأسباب الأخرى التى وقفت حائلا أمام شراء الصينيون لهواتف آيفون 12 هو أن عددا كبيرا من الشركات الموردة للهواتف طلبت ربحا بنسبة 10 % فوق سعر هواتف آيفونن فيما رفع عدد من الموزعين الآخرين النسبة إلى أكثر من 10 % ، مما جعل عدد كبير من الراغبين فى الشراء يتراجع عن فكرة شراء الهواتف.
ووفقا لـ CNN فإن تواجه شركة آبل عددا من المشكلات فى ترويج وبيع هواتفها من فترة بنفس المعدلات السابقة، حيث تخلفت الشركة عن المنافسين المحليين في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم لسنوات ، على الرغم من أنها تحاول تغيير ذلك، إلا أن فيروس كورونا يعد عاملا كبيرا فى بيع الهواتف وتحقيق نفس الإيرادات السابقة لها فى الصين.
وشهدت طلبات الحجز المسبق لهاتفى iPhone 12 و iPhone 12 Pro رقما قياسيا، حيث حققت طلبات الحجز المسبق أرقاما ما بين 7 و 9 ملايين طلب، فى أيام معدودة، فى الولايات المتحدة و عدد من دول أوروبا.
ومن المتوقع أن يحقق هاتفى iPhone 12 و iPhone 12 Pro أكبر مبيعات فى تاريخ شركة آبل، حيث يتوقع المحللون أن يشكل الهاتفين نسبة مبيعات للشركة من 30 إلى 35 % ، فيما سيحقق هاتف iPhone iPhone 12 Pro Max مبيعات أقل بنسبة 15 إلى 20 % ، وسيكون هاتف iPhone 12 Mini هو الأقل مبيعا بنسبة 10 إلى 15 % .