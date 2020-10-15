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تكنولوجيا

بإعداد كاميرا غريب.. هواوي تشوق لـ سلسلة Mate 40.. صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:00 م
هاتف هواوي
هاتف هواوي
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شيماء عبد المنعم
في عالم الهواتف الذكية تحاول كبرى الشركات المصنعة لها تمييز أنفسهم بتصميم فريدة لظهر الهاتف إلى جانب إعداد الكاميرا الخلفية، فبعض الشركات تجلب تصميم الكاميرا في إعداد مربع الشكل مثل آبل وجوجل، والبعض الآخر في شكل مستطيل مثل سامسونج، أو في شكل دائرى مثل وان بلس.

ووفقا لإعلان تشويقي رسمي، نشرته شركة هواوي الصينية حول سلسلة هواتفها الذكية القادمة Mate 40، كشفت من خلاله عن تصميم الكاميرا الخلفية لأحدى هواتف التشكيلة والتي تظهر ضمن إعداد سداسي الشكل أو ثماني الأضلاع في الخلف، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena".


ويختلف تصميم الكاميرا الخلفية لسلسة هواتف ميت 40 المرتقبة عن ما رصدته التسريبات حتى الآن، حيث أشارت بعض الشائعات إلى إعداد كاميرا مشابه للسلسة السابقة Mate 30، والتي تأتي بكاميرا خلفية رباعية في إعداد دائري الشكل.

Official teaser of the Huawei Mate 40 series

وتظهر وحدة الكاميرا الخلفية في إعلان هواوي التشويقي بتصميم كبير الحجم ، كما تعود هواوي في سلسلة Mate 40 بالأزرار الفعلية كبديل للتصميم الافتراضي للأزرار الذي قدم في Mate 30.

ولكن من المتوقع أن تقدم هواوي أكثر من تصميمات مختلفة لوحدة الكاميرا الخلفية في سلسلة Mate 40، والتي ستكون الأول من نوعها لتشكيلة Mate منذ عام 2016، وهو العام الذي أطلقت فيه هواوي أكثر من هاتف رائد تحت نفس الاسم.

وستعلن هواوي بشكل رسمي عن سلسلة ميت 40،  في حدث يعقد في 22 من شهر أكتوبر الجاري، والتي من المتوقع أن تضم التشكيلة ثلاثة إصدارات جديدة تحت عنوان Mate 40 و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro +، وستعمل هواتف هواوي المرتقبة معالج من نوع Kirin 9000، بتقنية 5 نانومتر مزودة بمودم 5G مدمج.
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