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تكنولوجيا

خلال أيام.. هواوي تحدد موعد إطلاق سلسلة Mate 40.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:02 م
هاتف Mate 40 Pro
هاتف Mate 40 Pro
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شيماء عبد المنعم
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي "ريتشارد يو"، عبر موقع ويبو Weibo الصيني، عن موعد انعقاد حدث الإطلاق العالمي لسلسة أجهزة ميت 40 Huawei Mate 40 المنتظرة.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي على موعد إطلاق تشكيلة هواتف الشركة الصينية المرتقبة، حيث كتب في منشور على حسابه الرسمي "أن سلسلة هواوي ميت 40 Mate 40 ستنطلق رسميا في 22 أكتوبر في تمام الساعة  14:00 بتوقيت وسط أوروبا.


وحسبما ورد في التسريبات السابقة، ستأتي سلسلة هواوي ميت 40  بثلاثة إصدارات هي Mate 40 و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro +، حيث من المتوقع أن تعمل تشكيلة هواوي المرتقبة بمعالج من نوع Kirin 9000، بتقنية 5 نانومتر مزودة بمودم 5G مدمج.

Huawei Mate 40 Pro

وسيأتي هاتف Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين مع ثقب عريض للكاميرا الأمامية المزدوجة، وزر طاقة باللون الأحمر  بجوار زر التحكم في الصوت، إلى جانب كاميرا خلفية لإي إعداد دائري الشكل.

Huawei Mate 40 Pro

ومن المتوقع أن تقدم سلسلة ميت 40، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مع عدسة 9P ذات شكل حر إلى جانب وحدة المنظار مع تقريب بصري 5x، ومن المحتمل أن تكون الوحدات المتبقية عبارة عن مستشعرات فائقة السرعة و ToF، ومن المتوقع أن تطلق سلسلة Mate 40 في شهر أكتوبر المقبل.

Huawei Mate 40 Pro

وبالنسبة لهاتف Mate 40،  الذي يحمل الاسم الرمزي Ocean، فسيأتي بشاشة منحنية على الجانبين مع معدل تحديث 90 هرتز، وبقياس 6.67 بوصة من تصميم شركة إل جي LG.

وأشارت التسريبات إلى أن سلسلة هواوي الجديدة ستحتوي بطارية بقوة 4300، و4600، و5000 مللي أمبير في الساعة، وكما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Mate 40 Pro سينطلق لأول مرة في الصين بسعر يعادل 863 دولار أمريكي، والذي سيتوفر بسعة تخزين 128 جيجابايت، إلى جانب نموذ آخر بسعة 256 جيجابايت بسعر يعادل 935 دولار أمريكي، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 1064 دولار أمريكي.
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