بإمكانات فائقة وسعر رخيص.. هواوي تطلق رسميا هاتف P Smart 2021 في أوروبا

أعلنت شركة هواوى الصينية، رسميا، عن طرح هاتفها P Smart 2021 رسميا في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مثل النمسا وكرواتيا وسلوفينيا، ليأتى خلفا لهاتف P Smart 2020 ، كما أنه مزدوا بعدد من خدمات هواوى الجديدة منها متجر Huawei AppGallery.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى، فإن هاتف P Smart 2021 الذى يأتى ضمن الهواتف المميزة للفئة المتوسطة ، يحتوى على بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع PS LCD، وبجودة +FHD مع نوتش صغير للكاميرا السيلفي التى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 .





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ويحتوى هاتف P Smart 2021 على كاميرا رباعية خلفية الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا دقة 8 ميجا بيكسل بمستشعر بعدسة واسعة، مع كاميرتى 2 و 2 ميجا بيكسل بمستشعرات للتكبير والعمق.





ويعمل هاتف P Smart 2021 بمعالج من نوع Kirin 710A مع ذاكرة تخزين عشوائى 4 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطاقة microSD قابلة للتوسعة، ونظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير EMUI 10.1 ، مع بطاقة SIM مزدوجة، ونظام GPS ، وتقنية اتصال NFC ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 ، ونظام واى فاى Wi-Fi 802.11 b .





ويتميز هاتف P Smart 2021 ببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بسعة 22.5 واط حيث إن الشحن لمدة 10 دقائق يوفر ساعتين من دفق الفيديو ، و فتحة لسماعات الرأس بحجم 3.5 ملليمتر.





ويبلغ سعر هاتف P Smart 2021 حوالى 200 دولار أمريكي أى ما يعادل 3140 جنيه مصرى، وستبدأ هواوى بي الهاتف فى أوروبا بدءا من 22 أكتوبر القادم، على أن تقوم بعدها بإطلاه فى الدول الأخرى.



