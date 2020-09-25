الكشف عن سلسلة هواوي Nova 8 بـ 4 إصدارات جديدة.. تعرف على السعر والمواصفات

تستعد شركة هواوي Huawei، لتحديث خط إنتاج سلسلتها الشهيرة نوفا Nova، وكشفت بعض التسريبات أن الشركة الصينية تعتزم إطلاق أربعة إصدارات من تشكيلة نوفا8 Nova 8.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت قاعدة بيانات الهيئة التنظيمية الصينية TENAA، أن سلسلة Nova 8 من هواوي التي ستنطلق مع نهاية هذا العام في أربعة إصدارات جديدة، والتي تحمل الأسماء الرمزية HJC-AN00، و HJC-TN00، وJSC-AN00، و JSC-TN00.





وستدعم جميع الإصدارات الأربع القادمة من هواوي والتي ستأتي تحت عنوان Nova 8، شبكات الجيل الخامس 5G، وبالإضافة إلى معايير GSM، وCDMA إلى جانب معايير LTE.





وتشير بعض التسريبات الأخرى إلى أن سلسلة هواتف Nova 8 سيتم تشغيلها بواسطة شرائح MediaTek Dimensity، وسيعمل الإصدار الرئيسي بمعالج من نوع Dimensity 820، بينما يمكن تشغيل الإصدار المحترف Pro بمعالج من نوع Dimensity 1000+.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Nova ،8 بشاشة من نوع OLED، مع معدل تحديث 90 هرتزا، بينما سيأتي هاتف Nova 8 Pro بشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.





وسيتم توفير شاشات OLED كلها بواسطة شركتي Visionox و Tianma Microelectronics، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الرئيسي من سلسلة نوفا 8 بسعر يعادل 485 دولارا، بينما سيتوفر هاتف Nova 8 Pro بسعر يعادل 585 دولارا.