بعد TomTom.. هواوي تجلب تطبيق الملاحة Moovit إلى AppGallery

تستمر شركة هواوي Huawei في جلب المزيد من أفضل التطبيقات وأكثرها شعبية إلى متجر تطبيقاتها AppGallery، لجعله بديلا مناسبا لمتجر جوجل بلاي Google Play





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت عملاقة التكنولوجيا الصينية، عن ضم تطبيق Moovit لمتجر تطبيقات أندرويد الجديد AppGallery ، وهو أحد أهم التطبيقات التي ستدعم مستخدمي هواتف هواوي في التنقل وتخطيط الرحلات.









ويستخدم تطبيق Moovit، أكثر من 865 مليون شخص حول العالم، كما يدعم تغطية المسارات في 3200 مدينة حول العالم، و106 دول، حيث يوفر خيارات التنقل لوسائل المواصلات أو الاختيارات المتاحة للتنقل مثل الحافلات والقطارات، والمترو، والدراجات والدراجات البخارية الإلكترونية ومشاركة السيارات وخدمة نقل الركاب.





ويتوفر تطبيق Moovit حاليا للتحميل عبر متجر Huawei AppGallery، ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا عبر متصفح الويب الخاص بك على موقع moovitapp.com، وسيتوفر التطبيق في 100 دولة على الأقل مع دعم لـ 45 لغة.





الجدير بالذكر أن شركة هواوي أضافت خلال الفترة الأخيرة تطبيقات شائعة إلى منصة متجرها الافتراضي مثل HERE WeGo و TomTomGo و Maps.me و Sygic.