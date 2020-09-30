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تكنولوجيا

مفاجأة من جوجل.. Android 12 يسهل عليك تثبيت التطبيقات الخارجية على هاتفك

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
أندرويد 12
أندرويد 12
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل Google، عن خطتها لتسهيل تثبيت المتاجر الخارجية واستخدامها على الهواتف الذكية بدءا من إصدار Android 12، والذي سيصدر في العام المقبل.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لا تزال هذه التغييرات قيد التخطيط، لذا ليس من الواضح ما سيترتب عليها، ولكن الهدف منها هو جعل استخدام متاجر التطبيقات الأخرى غير المملوك لشركة جوجل تجربة أكثر سلاسة دون المساس بأمان الهاتف.




وتسمح جوجل لمتاجر التطبيقات الأخرى بتنزيل برامجها على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكما تقول عملاقة البحث يحق لكل متجر اختيار شروط العمل الخاصة به، على سبيل المثال حجم الحصة التي تحصل عليها من مبيعات التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق (IAP).


وتعد هذه التغييرات هي السبب في إمكانية تنزيل لعبة فورتنايت Fortnite من متجر Epic الخاص، أو من متجر Galaxy Apps من سامسونج وليس عبر جوجل بلاي Google Play.


وعند الحديث عن عمليات الشراء داخل التطبيق، هناك تغيير جديد قادم بدءًا من 30 سبتمبر 2021، حيث ستفرض جوجل القاعدة التي تنص على أن جميع عمليات الشراء داخل التطبيق تمر عبر نظام فوترة Google Play، إذ ستستخدم سياسة جوجل للمدفوعات بالنسبة لعمليات الشراء داخل التطبيق للسلع الرقمية.
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