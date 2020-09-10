طريقة تثبيت أندرويد 11 على هاتفك

android 11، وكشفت عن قائمة الهواتف القابلة لتحميل آخر إصدار، لذلك طرحت طريقة تثبيت التحديث الجديد على الهاتف.

ولكي تستطيع التحديث عليك فتح الإعدادات، انقر علي System، ثم اختار Advanced، و اضغط علي System update، وبعد ذلك Check for update.

كما قالت جوجل :"إنه من المقرر إطلاق التحديث الجديد للمزيد من الهواتف تحديث أجهزتهم خلال الأشهر المقبلة"، وأضافت عملاقة التقنية في منشور لها:"إنه من المتوقع أن يتلقى المستخدمين إشعارات تؤكد على توفر تحديث Android 11 للتحميل على الهواتف، و وستشمل العملية تنزيل وتثبيت ملف بحجم 1.72 جيجابايت".





ويشار إلى أن جوجل أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 خلال شهر يونيو الماضي، والذي كشف عن بعض الميزات التي تقدمها الشركة الأمريكية في نظامه التشغيلي الجديد، والتي تشمل فقاعات المراسلة، وميزة الإشعارات المجمعة بالإضافة إلى الوسائط الجديدة وعناصر التحكم في الأدوات المنزلية الذكية.



