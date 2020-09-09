هذه الأجهزة ستحصل على أندرويد 11.. تعرف على القائمة

Android 11 ، والذي يجلب للمستخدمين مجموعة جديدة من المميزات تشمل عناصر التحكم في الجهاز إلى جانب ميزة تسجيل الشاشة المدمجة. أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل التابع لها، والذي يجلب للمستخدمين مجموعة جديدة من المميزات تشمل عناصر التحكم في الجهاز إلى جانب ميزة تسجيل الشاشة المدمجة.





هواتف بيكسل Pixel، ووان بلس OnePlus، وشاومي ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، سيتم تطرح التحديث بدءا من اليوم، للإصدارات الأحدث منبيكسل Pixel، ووان بلس OnePlus، وشاومي Xiaomi ، وأوبو Oppo، وريلمي realme.





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وقالت جوجل:"إنه من المقرر إطلاق التحديث الجديد للمزيد من الهواتف تحديث أجهزتهم خلال الأشهر المقبلة"، وأضافت عملاقة التقنية في منشور لها:"إنه من المتوقع أن يتلقى المستخدمين إشعارات تؤكد على توفر تحديث Android 11 للتحميل على الهواتف، و وستشمل العملية تنزيل وتثبيت ملف بحجم 1.72 جيجابايت".





ويشار إلى أن جوجل أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 خلال شهر يونيو الماضي، والذي كشف عن بعض الميزات التي تقدمها الشركة الأمريكية في نظامه التشغيلي الجديد، والتي تشمل فقاعات المراسلة، وميزة الإشعارات المجمعة بالإضافة إلى الوسائط الجديدة وعناصر التحكم في الأدوات المنزلية الذكية.





ويوفر النظام الجديد العديد من المميزات بما في ذلك ميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة، وكما يتضمن نظام التشغيل أندرويد 11 إعادة التعيين التلقائي للأذونات.