بسعر رخيص وبطارية 5000 مللي أمبير.. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها Poco X3

أعلنت شركة شاومى، رسميا، عن هاتف Poco X3 والذى يأتى بمعالج Snapdragon 732G من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث سيكون أول هاتف يستخدم هذا المعالج في السوق، وهو من فئة الهواتف المتوسطة.













وبحسب موقع 9to5Google، فإن هاتفPoco X3 يأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة وبجودة من نوع LCD وبجودة +FHD وبنقاء 2400 by 1080 بيكسل، مع نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز.









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ويحتوى هاتف Poco X3 على 4 كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية من تصنيع شركة سونى من نوع بدقة 64 ميجا بيكسل، والثانية بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرتين للعمق وأخرى مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل.









وإلى جانب معالج هاتف Poco X3 الذى يأتى من نوع Snapdragon 732G ، يحتوى الهاتف على ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونسختين مساحة داخلية سعة 64 و128 جيجا بايت، و نظام تشغيل Android 10.





ويتميز هاتف Poco X3 ببطارية 5160 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والذي يستغرق 30 دقيقة لشحن 50% من الهاتف، كما يأتى الهاتف مع تقنيةNFC ، ويتوفر هاتف Poco X3 بسعر يبدأ من 270 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4260 جنيها مصريا.







