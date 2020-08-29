شاهد.. أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة من شاومى.. فيديو

أعلنت شركة شاومى الصينية Xaiomi ، عن اعتزامها إطلاق هاتف جديد من الجيل الثالث في الكاميرا، بحيث يكون أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة تقوم الشركة بإصداره في العام الحالى 2020.





وبحسب موقع Ars Technica التقنى فإن الشركة قد نشرت فيديو لها يظهر الهاتف الجديد التى ستقوم بإصداره قريبا بكاميرا سيلفى تحت الشاشة، حيث لن يحتوى على أى نوتش أو ثقوب في الشاشة.





وأظهر الفيديو مقارنة بين هاتفين الأول يحتوى على نوتش فى أعلى الشاشة لكاميرا السيلفى مثل معظم الهواتف الصادرة، والآخر بدون نوتش حيث تختفى الكاميرا الأمامية من الهاتف لتعمل عن طريق مستشعر تحت الشاشة، حيث سيكون نفس شكل الهاتف الذى ستصدره شاومى قريبا.





وسيكون هاتف ZTE Axon 20 5G هو أول هاتف ذكى صادر بكاميرا مثبتة تحت الشاشة من تصنيع شركة ZTE الصينية، وسيصدر في بداية شهر سبتمبر المقبل، حي يعد أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة فى 2020 ، وسيكون بدون أى نوتش أو ثقوب حيث تم دمج الكاميرا أسفل الشاشة، و يحتوى الهاتف على ثلاثة كاميرات خلفية الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل ، بالإضافة إلى كاميرتين آخرتين بدقة 8 و 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.





ومؤخرا، كشفت مجلة "فوربس" أن هواتف iPhone 12 والتى ستصدر في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ستأتى بنفس notch النوتش الموجود في هواتف آيفون السابقة مثل تلك الموجود في هاتف iPhone X والذى تم اصداره في عام 2017 ، حيث كانت قد انتقدت بشدة في هواتف آيفون السابقة.



