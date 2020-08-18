ZTE تعلن موعد إطلاق أول هاتف في العالم بكاميرا تحت الشاشة

أعلنت شركة ZTE الصينية أنها ستقوم بإطلاق هاتف ZTE Axon 20 5G يوم 1 سبتمبر المقبل، وسيكون الهاتف هو أول هاتف في العالم يصدر بكاميرا تحت الشاشة.





وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Axon 20 5G ، يأتى من فئة الهواتف المتوسطة، كما أنه يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.9 بوصة، من نوع OLED.









ويحتوى هاتف Axon 20 5G على كاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يحتوى على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 765G.





وتصدرت شركة ZTE المشهد متفوقة على شركة أوبو الصينية، عندما قررت الإعلان عن نيتها إطلاق هاتف Axon 20 5G باول هاتف بكاميرا تحت الشاشة بعد كشف أوبو عن نيتها بإطلاق هاتف بنفس الإمكانية.



