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تكنولوجيا

ZTE الصينية تستعد للكشف عن أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:16 م
ZTE الصينية تستعد
ZTE الصينية تستعد للكشف عن أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة
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قسم التكنولوجيا
يبدو أن شركة ZTE الصينية قررت تخطى الجميع وإعلان إقترابها من تقديم أول هاتف ذكي بكاميرا أسفل الشاشة نفسها، الأمر الذى ييعني شاشة هاتف كاملة بدون أى حواف أو نوتش، والتمتع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، انتزعت ZTE  الصدارة من نظيرتها الصينية أوبو، التى كانت قد كشفت عن النموذج الولى الحقيقي لهاتفها المبني على نفس الفكرة.

والدليل على ذلك هو نشر رئيس شركة ZTE لمنشور يكشف فيه إقتراب طرح الهاتف الأسطوري، والذى إستخدمه بالفعل فى نشر الـ post، كما يتضح من الصورة.

Ni Fei post on Weibo

و ظهر فيديو دعائي قصير لا يتخطي بضع ثوانى، يكشف عن شاشة الهاتف الكاملة، والذى سيحمل إسم ZTE A20 5G، أما هذه النوعية الجديدة من الشاشات ستكون بخاصية Visionox display.

Visionox ready for mass production of screens with under-display camera solution

وبحسب العديد من التسرييبات متوقع أن يصدر الهاتف قبل إنتهاء العام الجاري، بينما لم تكشف الشركة عن أى تفاصيل جديدة عن المواصفات أو السعر الذى سيطرح به ZTE A20 5G.

ZTE الصينية تستعد للكشف عن أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة
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