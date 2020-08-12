ZTE الصينية تستعد للكشف عن أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة





ZTE الصدارة من نظيرتها الصينية أوبو، التى كانت قد كشفت عن النموذج الولى الحقيقي لهاتفها المبني على نفس الفكرة. وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، انتزعت





والدليل على ذلك هو نشر رئيس شركة ZTE لمنشور يكشف فيه إقتراب طرح الهاتف الأسطوري، والذى إستخدمه بالفعل فى نشر الـ post، كما يتضح من الصورة.









و ظهر فيديو دعائي قصير لا يتخطي بضع ثوانى، يكشف عن شاشة الهاتف الكاملة، والذى سيحمل إسم ZTE A20 5G ، أما هذه النوعية الجديدة من الشاشات ستكون بخاصية Visionox display.









وبحسب العديد من التسرييبات متوقع أن يصدر الهاتف قبل إنتهاء العام الجاري، بينما لم تكشف الشركة عن أى تفاصيل جديدة عن المواصفات أو السعر الذى سيطرح به ZTE A20 5G.



