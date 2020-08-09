بسبب تيك توك.. مسئولان في إدارة ترامب يشتبكان أمامه في المكتب البيضاوي

اشتبك المستشار التجاري لـ ترامب، بيتر نافارو، مع وزير الخزانة ستيف منوشين في المكتب البيضاوي في الأيام الأولى من شهر أغسطس، وفقًا للصحيفة.

وبحسب ما ورد دفع نافارو لحظر شامل لـ TikTok، بينما جادل منوشين بضرورة بيع التطبيق إلى شركة أمريكية.

وصف أحد الأشخاص الحجة بأنها مشاجرة "ضربة قاضية، سحب للخارج".

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخزانة مونيكا كراولي، التعليق على تفاصيل المحادثة، مضيفة أن ترامب يعتمد "على آراء قوية ومتعارضة في كثير من الأحيان، للوصول إلى قرارات تصب دائمًا في مصلحة الشعب الأمريكي".





وفي يوم الخميس، بعد أيام من المحادثة المبلغ عنها، أعطى دونالد ترامب شركة ByteDance الأم لـ TikTok مهلة حتى 15 سبتمبر للعثور على مشتر ، وإلا فسيتم حظر التطبيق من العمل في الولايات المتحدة





ويُفهم أن مايكروسوفت هي المرشح الأول في محادثات عمليات TikTok في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، والتي قد تكلف عملاق التكنولوجيا ما بين 10 مليارات دولار و30 مليار دولار.





وأصدر الرئيس ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أقل من 45 يومًا، والذي من شأنه حظر الشركات والكيانات الأمريكية من "أي معاملات" مع TikTok وByteDance وTencent ، وهي شركة تكنولوجيا صينية تمتلك تطبيق المراسلة WeChat.









وجاء TikTok إلى الولايات المتحدة في عام 2018 وجمع منذ ذلك الحين أكثر من 100 مليون مستخدم في البلاد، أي عُشر جمهورها العالمي.





ويخضع تطبيق مشاركة الفيديو - وهو أحد أسرع التطبيقات نموًا في العالم - للتدقيق في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه قد يتعامل مع بيانات المستخدمين الخاصة وسجل التصفح إلى الحكومة الصينية، وهي تهمة ينفيها أصحابها.





وأطلقت الولايات المتحدة مراجعة للأمن القومي لـ TikTok العام الماضي ومنعتها من الهواتف الذكية التي يصدرها الجيش.





وتم اقتراح حظر مماثل للهواتف التي تصدرها الحكومة.





وتماثل الحملة على TikTok معركة أوسع ضد المنافسين الصينيين في مجال التكنولوجيا مثل Huawei و ZTE ، والتي تم حظر استخدامها من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية والمتعاقدين الحكوميين بسبب مخاوف غامضة تتعلق بالأمن القومي.





وهاجمت إدارة ترامب شركة Huawei، الشركة المصنعة الأولى لمعدات الاتصالات في العالم، على جبهات متعددة، بما في ذلك من خلال محاولة قطع إمدادات الرقائق ودفع الحلفاء لاستبعادها من شبكات الهاتف المحمول 5G.